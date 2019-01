Ateliér Viridian v Hlučíně pořádá pro zájemce z řad veřejnosti mimořádné lekce kresby aktu, které se uskuteční v úterý 27. listopadu 2018 a 18. prosince, a to v době od 18.30 do 21 hodin. Cena jedné lekce je 430 korun. Pokud máte o lekci kresby aktu zájem, měli byste se přihlásit co nejdříve, formulář najdete na www.viridian.cz.