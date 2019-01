Načerpat inspiraci nebo se jen pokochat výpěstky zahrádkářů mohou přijít zájemci v sobotu 8. a v neděli 9. září do zahrádkářské chaty v Píšti. Tamní spolek zahrádkářů zde totiž pořádá tradiční podzimní výstavu ovoce, zeleniny, kaktusů, květin a dalších rostlin, chybět nebudou ani různé dekorace. V sobotu je výstava přístupná od 14 do 18 hodin, v neděli pak od 10 do 18 hodin.