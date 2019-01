Zapojte se do velkého sčítání ptáků

Česká společnost ornitologická připravila nový program – pozorování a sčítání ptáků na krmítku a zapojit se do něj může opravdu každý – jednotlivci nebo třeba školní kolektivy. Sčítání se uskuteční od 4. do 6. ledna 2019. Zájemci si vyberou vhodné místo k pozorování – nejlépe krmítko s pestrou nabídkou potravy a po dobu jedné hodiny u každého druhu zapíší vždy nejvyšší počet spatřených jedinců. Veškeré zaznamenané údaje lze pak zadávat on-line na webové stránky České společnosti ornitologické www.birdlife.cz nebo zaznamenat do papírových formulářů, které jsou na webu volně ke stažení. Výsledky je nutné odeslat do 15. ledna 2019.