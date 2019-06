Závadský festival zažije premiéru

U příležitosti 670 let od první zmínky o obci pořádají v Závadě v pátek 5. července první ročník Závadského festivalu. Ve 14.30 proběhne v kapli svatého Urbana mše svatá a budou posvěceny nové zvony. Slavnostní zahájení celé akce se odehraje v 16 hodin na tamním hřišti, vystoupí místní seniorky, zazní italské hity, příchozí zhlédnou ukázku voltiže. Zahraje také Dolbend, celý program ukončí oldies party. Až do 18 hodin mohou zájemci v pátek zavítat i do obecního sálu, kde se koná výstava obrazů.