V obecním sále v Závadě budou od neděle 30. června do pátku 5. července k vidění historické snímky Závady a také obrazy Huberta Mikety. Vernisáž se uskuteční v neděli v 17 hodin, v pondělí 1. a ve středu 3. července bude výstava otevřena od 15 do 17 hodin, v úterý 2. a ve čtvrtek 4. července od 10 do 12 hodin a v pátek 5. července ji mohou zájemci navštívit v době od 16 do 18 hodin.