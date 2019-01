Zhlédněte mezižánrovou výstavu

Spolek Bludný kámen zahájí ve středu 12. prosince v Galerii Cella a Hovorny vernisáží od 18 hodin výstavu Michaela Delii s názvem Po větvi - přes struny - na světlo. Výstava bude zájemcům přístupná do 18. ledna. Autor Michael Delia tvoří mezi žánry. Pohybuje se především mezi vizuálním uměním, hudbou a zvukem. Narodil se roku 1963 v New Jersey, kde stále žije a druhým jeho bydlištěm je Praha. V New Yorku absolvoval magisterské studium umění v oboru sochařství na School of Visual arts pod vedením Williama Tuckera, Willa Insleyho a Mary Miss.