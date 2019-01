O životních cestách ostravského rodáka Leo Rotha pohovoří ve středu 16. ledna ve své přednášce s názvem Z nesvobody do svobody aneb život v koncentračním táboře i gulagu historik Kamil Rodan. Leo Roth se v polovině října 1939 dostal nejen do prvního židovského transportu ve střední Evropě, ale také do jednoho z nejkrutějších ruských gulagů. Přednáška začíná v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě v 17.15 hodin. Vstup je volný.