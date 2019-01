Zavzpomínat na hudební éru devadesátých let budou mít zájemci možnost 4. května od 20 hodin v Kulturním domě (KD) v Dolním Benešově. Ty vůbec největší pecky devadesátých let bude do éteru pouštět DJ Baluu. Hlavním hostem však bude známá česká kapela Holki. Vstupenky v ceně 250 korun lze možno v předprodeji zakoupit v dolnobenešovském KD, opavské Sluně nebo prostřednictvím www.ticketportal.cz.