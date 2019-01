Zpívání v dešti v opavském Míru

Opavský filmový klub pokračuje v minicyklu slavných muzikálů, a to jedním z nejslavnějších, jímž je Zpívání v dešti. Jak to často bývá, jeho vznik provázela celá řada zajímavých oklností a mnohé souhry náhod. Na začátku byl požadavek vlivného šéfa produkční skupiny MGM Arthura Freeda, aby scenáristé Betty Comdenová a Adolph Green napsali muzikál, v němž by se uplatnilo Zpívání v dešti a další písně, jejichž byl spoluautorem. Ti později sami přiznávali, že věděli jediné, a sice že ve filmu se bude tančit a bude tam pršet Dostali však spásný nápad zakomponovat obojí do příběhu zrodu zvukového filmu, což byla zápletka dramaticky vděčná a soudobí diváci navíc v mnohých postavách na plátně poznávali skutečné tehdejší osobnosti Továrny na sny. Přímou poctou dobové produkci je např. i číslo Beautiful Girls, které je přesnou variací na okázalé muzikály počátku zvukového období i jejich choreografii. A proslulá scéna s písní Zpívání v dešti je láskyplnou poctou Charlie Chaplinovi. Scénářem nadšený Gen Kelly se rozhodl nejen vytvořit hlavní roli, ale film spolu se Stanleyem Donenem i režírovat

Snímek Zpívání v dešti uvádí kino Mír v pondělí 26. listopadu od 18 hodin.