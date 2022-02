Tým padesáti archeologů začal své práce v lokalitě před více než rokem. Také zde nalezl části římského města v místní vesnici Fleet Marston spolu s více než 1200 mincemi a hracími kostkami, zvonky, lžícemi, jehlicemi a brožemi.

Obývaná osada pravděpodobně sloužila jako zastávka pro vojáky a kolemjdoucí, kteří přes Fleet marston cestovali do dalšího římského města Alchester.

Počet hrobů, stejně jako samotné sídliště, naznačoval, že do města přišlo velké množství lidí mezi polovinou a koncem římského období. Možná se tak dělo v důsledku zvýšené zemědělské produkce, odhadli vědci.

Jedním z vysvětlení použití dekapitace jako pohřební praxe by mohlo být, že mrtvými byli kdysi zločinci nebo vyděděnci, jelikož takový postup byl v pozdním období Římské říše standardem. Hlavy sťatých pak byly uloženy k nohám. Těla se většinou pohřbívala do hrobů, protože v té době byla inhumace běžná, ale objevily se zde i některé kremační pohřby.

“Vykopávky jsou významné jednak tím, že umožňují jasně charakterizovat toto římské město, ale také studovat mnoho jeho obyvatel,” řekl Richard Brown, vedoucí archeologického projektu.

