Měnit co nejčastěji. Tak zní rada pro ty, kteří v kuchyni používají houbičky na nádobí. Přesně tohle běžné vybavení prakticky každé domácnosti je totiž doslova rájem pro bakterie. Potvrdilo to už v minulosti více výzkumů. A dokazuje to i studie , která byla nově publikována v časopisu Nature Chemical Biology. Její autoři popsali, proč jsou právě kuchyňské houbičky místem, kde se bakteriim daří lépe, než kdekoliv jinde.

Houbička může úspěšně „hostit“ ohromné množství druhů škodlivých organismů. Je to díky tomu, jakou má strukturu. „Prostorové rozdělení každé běžné houby na sektory různých velikostí, dává šanci úspěšně se rozvíjet jak bakteriim, které preferují izolované prostředí, tak těm, které dávají přednost pobytu v blízkosti jiných organismů. To z houbičky dělá to nejlepší pro oba světy mikrobiální komunity,“ shrnuje CNN.

Záhadná „ruská chřipka“ před 130 lety mohla být koronavirem, tvrdí někteří vědci

Při pohledu z blízka si lze všimnout, že každá houba na nádobí je tvořena otvory různých velikostí. Její póry mají různou velikost. V těch menších se daří té části bakterii, kterým se daří v prostorech, kde nemají žádnou konkurenci. V těch větších pórech zase společně žijí mikrobi, kteří jsou na sobě vzájemně závislí a potřebují žít ve společnosti dalších podobných organismů. Jedna houba tak může být domovem pro obě skupiny bakterii.

„Celé si to lze představit jako večírek. Jsou jedinci, kteří si opravdu užívají interakce s dalšími v místnosti plné lidí. Jsou ale také jedinci, kteří mají pocit, že chtějí být spíše v komornější společnosti,“ popsal hlavní autor nové studie, profesor biomedicínského inženýrství Lingchong You z Duke University v Severní Karolíně, jak funguje život bakterií.

Kde se bakteriim líbí

Zajímavé je, že výzkum, který výsledky poskytl, nevznikl se záměrem odhalit, který předmět v domácnosti v sobě obsahuje nejvíce bakterii. Cílem celé studie bylo naopak najít prostředí, ve kterém se bakteriim mimořádně daří, kde přežívající komunity různých bakterii. A na základě toho nacházet například nová léčiva.

Nebezpečné jídlo. Pokud jíme nezdravě, můžeme být agresivnější, tvrdí vědci

Vědci postupně vyzkoušeli množství pórovitých materiálů i dalších prostředí, aby zjistili, že s velkým náskokem póry ideálních rozměrů poskytuje kuchyňská houbička. Úspěšně v ní přežilo dokonce o šedesát procent více bakterii, než třeba v klasické laboratorní pomůcce, Petriho misce.

Nezapomenout vyměnit houbičku

Zjištění vědců v každém případě jen potvrdilo to, co už nastínily dřívější výzkumy - že stran bakterii je v domácnosti opravdu nejnebezpečnější nenápadná houbička na nádobí. „Protože houby jsou dokonalým prostředím pro růst mikrobů, profesor You doporučuje spotřebitelům, aby byli obezřetní a své kuchyňské houbičky pravidelně vyměňovali, případně našli způsob, jak je účinně vydezinfikovat,“ upozorňuje CNN.

Třeba studie, která byla v roce 2017 zveřejněna v časopisu Scientific Reports, doporučuje, aby lidé jednu houbičku používali maximálně týden. Poté už je příliš "zamořena" bakteriemi a může nadělat více škody než užitku.