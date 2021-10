„Málokdo si to uvědomuje, ale naše silnice a dálnice jsou projektovány především s ohledem na rychlost než na bezpečnost,“ uvedl Harvey J. Miller, jeden z autorů studie publikované na stránkách odborného magazínu Transportation Research Record.

Podle této nejnovější analýzy týmu expertů z americké Ohio State University nevedlo snížení počtu vozidel na silnicích během pandemických časů plných nejrůznějších omezení ke zvýšení bezpečnosti řidičů a spolujezdců.

Statistiky sice potvrdily logický předpoklad, že během lockdownů se stalo v souhrnu méně nehod, většina z nás přeci přestala dojíždět do práce. Jenže ty nehody, ke kterým přesto došlo, byly mnohem fatálnější. Evidováno bylo více řízení pod vlivem alkoholu nebo drog a výrazného překračování rychlosti. Z toho všeho pak vyplynul i zvýšený počet obětí na životech.

Statistici sledovali data od poloviny března do konce dubna loňského roku, tedy v období prvních karanténních opatření po propuknutí covidové pandemie, v okrsku Franklin v americkém státě Ohio. Ve Franklin County žije přes 1,3 milionu obyvatel a okrsek patří k nejlidnatějším v Ohiu. Většinu jeho rozlohy zabírá hlavní město Columbus. Metropolitní Ohio State University je pak jedním z největších vysokoškolských zařízení v USA, během akademického roku zde v campusu žije přes 60 tisíc studentů.

Snížení počtu nehod

Po zavedení vzdáleného vyučování a rozmachu práce z domova se provoz na silnicích razantně snížil po celých Spojených státech, ale i celém světě. V případě Franklin County o 60 procent. I celkový počet nehod se snížil, ze 760 ve stejném období předchozího roku na pouhých 240 v době lockdownu, tedy o dvě třetiny.

Ovšem podle analýzy amerických odborníků se procento nehod, které měly za následek vážné zranění nebo smrt, více než zdvojnásobilo. Více řidičů bylo také přistiženo při nezákonně rychlém řízení pod vlivem alkoholu nebo drog. „Prázdné silnice vytvářejí iluzi bezpečí, a proto zvyšují rizikové chování,“ uvedli autoři ve studii.

Procento nehod, při nichž jedno auto narazilo do druhého, se snížilo z 35,5 procenta na 19 procent. Je to důsledek nulových kolon v okrsku, protože tento typ srážky je nejběžnější právě na přetížených komunikacích. Zároveň se ale téměř zdvojnásobilo procento individuálních nehod vozů, z 12,9 procent na až 25,3 procenta. Podle analytiků se jednalo zjevně o důsledek častějšího překračování rychlosti a následného nezvládnutí řízení.

Kdo byly oběti pandemických nehod?

„Riziko závažné nehody bylo sice stále relativně nízké, ovšem s menším provozem a při vyšší rychlostí se během pandemie výrazně zvýšilo,“ sdělila pro US News spoluautorka studie Armita Karová z geografické katedry univerzity v Columbusu.

Vědci si rovněž ve svém výzkumu položili otázku, kdo byly vlastně oběti těchto pandemických nehod. Podle dat to byli lidé, kteří nemohli pracovat na dálku. Pro ekonomiku a život města ovšem důležití a nezbytní zaměstnanci, kteří mají podle autorů často nízké příjmy a pocházejí z menšinových skupin.

Prázdné silnice jsou pak podle autorů výzvou pro konstruktéry komunikací budoucnosti, protože je velmi pravděpodobné, že se mnozí z nás nevrátí již do práce v kanceláři, nebo ten návrat přinejmenším nebude ve stejném rozsahu jako před pandemií. Další spoluautor studie Jonathan Stiles je přesvědčený, že s předpokládaným menším provozem bude mnoho silnic zbytečně širokých. „A to nás bude jen povzbuzovat k rychlé jízdě,“ uvedl Stiles.

Méně jízdních pruhů

Navržená opatření amerických vědců jsou v dnešní době velmi kontroverzní. Podle nich by měla být ještě více snížena maximální povolené rychlost. Rovněž by se měl snížit počet jízdních pruhů v městských oblastech. Kvůli bezpečnosti by se pak měly také dočasně, třeba během lockdownů, uzavírat vybrané jízdní pruhy na dálnicích.

Odborníci připouštějí, že není zcela jasný dlouhodobý dopad pandemie na většinový životní styl. Je však podle nich možné, že mnoho z nás zůstane doma na homeofficu a nadále bude nakupovat přes internet, a výrazně tak omezí své cestování vozem.

„V takovém případě by současná komunikační síť byla naddimenzovaná a poskytovala by zbytečně velkorysou kapacitu. Logické zvýšení rychlosti by sice zlepšilo mobilitu, ale snížilo bezpečnost na silnicích,“ doplnil kolega Harvey J. Miller.