V ománské poušti byl ukrytý poklad, čtyři tisíce let stará desková hra

Archeologové z Polského centra středomořské archeologie na Varšavské univerzitě objevili v Ománu čtyři tisíce let starou kamennou deskovou hru, jejíž herní mechanika je podobná moderním vrhcábům. Vědci v oblasti bohaté na nálezy také našli věž z doby bronzové a důkaz o tavení mědi.

Archeologové nalezli 4000 let starou deskovou hru. | Foto: se svolením Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw/J. Sliwa