Záhadná „ruská chřipka“ před 130 lety mohla být koronavirem, tvrdí někteří vědci

V roce 1889 zachvátila Rusko záhadná nemoc dýchacích cest. Brzy se rozšířila po celém světě a vyvolala nejméně tři vlny nákazy během pár let. Někteří vědci se dnes domnívají, že tuto nemoc, přezdívanou „ruská chřipka“, mohl ve skutečnosti zapříčinit pandemický koronavir podobný SARS-CoV-2. Viru, který způsobuje covid-19.

Koronavirus SARS-CoV-2 na snímku z rastrovacího elektronového mikroskopu | Foto: Wikimedia Commons, National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), CC BY 2.0