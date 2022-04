Nedostatek spánku může na lidském těle zanechat vážné důsledky. Jak upozorňuje nová studie, publikovaná v odborném časopisu Journal of the American College of Cardiology, tyto následky nemusí být pouze zdravotní. U lidí, kteří málo spí, se to může nehezky projevit i na vzhledu. Jeden ze "šrámů", které na člověku nedostatek spánku nechává, je totiž podle vědců zvýšené množství nezdravého tělesného tuku v oblasti břicha.