Součástí ankety jsou lídři všech kandidátek, které byly v Opavě podány a zaregistrovány. Seřazeni jsou podle čísel, se kterými jdou do letošních komunálek. Fotografie „jedniček“ kandidátek si můžete prohlédnout v galerii (Snímky poskytlo na žádost redakce třináct kandidujících lídrů, mimo strany Trikolora - pozn. red.).

Pokud by měl podle vás do čela radnice zasednout někdo úplně jiný, můžete jeho jméno napsat do komentářů pod článkem.