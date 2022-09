Také v letošních volbách do obecních zastupitelstev se objevují čerstvě plnoletí kandidáti. Mezi ty nejmladší se na Opavsku řadí čtyři osmnáctiletí.

Věkový rozdíl jednasedmdesát let

V Brance u Opavy kandiduje studentka Klára Bártová (Občané pro obec), ve Slavkově student Ondřej Kostera (KDU-ČSL), v Kobeřicích student Dominik Chlebek (SN – Kobeřice) a v Opavě pak ještě osmnáctiletá ošetřovatelka Sára Stoschková (Volný blok Opava). Tyto nejmladší kandidáty dělí od toho vůbec nejstaršího v okrese jednasedmdesát let. Nejstarší osobou na kandidátkách je devětaosmdesátiletý důchodce Jindřich Goba z Opavy (Volný blok).

Kdo chce vést vaši obec na Opavsku? Deník přináší kandidátky pro komunální volby

Vůbec nejmladším věkovým průměrem kandidujících osob se mohou pochlubit Mikolajice – 38,9 let. Pozadu nezůstávají ani v Bělé (průměr 38,5 let) nebo v Kyjovicích (39,5 let). Naopak na opačné straně žebříčku se s nejvyšším věkovým průměrem kandidátů 53,7 let umístila obec Budišovice. Na Opavsku však jednoznačně převažují obce, kde je věkový průměr kandidátů nižší než padesát let.

Ženy? Jen pár výjimek

Na Opavsku chce být součástí zastupitelstva rozhodně více mužů než žen. Prvenství si odnášejí Štáblovice, kde kandidují jen samí muži. Podobně tomu bylo ale už i před čtyřmi roky, tehdy tu také dominovali muži, ženy kandidovaly dvě. Mužský element převažuje i v Holasovicích, kde mezi samými muži kandiduje jedna žena.

Ale i na Opavsku se najde pár světlých výjimek, kde naopak převažují ženy, nebo je to alespoň půl na půl. Nejvíce žen usiluje o křesla v zastupitelstvu v Jezdkovicích (podíl žen činí 78 procent), ale obdobné to v této obci bylo i před čtyřmi lety. Něžné pohlaví převažuje na kandidátních listinách také ve Svatoňovicích (57 procent), Sosnové (56 procent), stejný počet mužů a žen pak kandiduje ve Vršovicích, Neplachovicích a Třebomi.