Jedinečnou příležitost budou mít před nadcházejícími komunálními volbami zájemci, kteří ve čtvrtek 15. září zavítají do opavského KUPE. Od 16 do 18 hodin tam totiž bude probíhat předvolební debata s kandidáty na primátora i opavské zastupitele, kterou pořádá Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže (OZDM).

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / František Géla

Zúčastnit se této odpolední části může široká veřejnost. Dopoledne se pak v KUPE od 10 do 12 hodin uskuteční tato předvolební debata ještě pro školy. „Jde o tradici, která k OZDM patří. Podobné debaty organizuje OZDM již od svého vzniku v roce 2000. Myslíme si, že je to cenná výuka občanské nauky či politologie v praxi. Chtěl bych pozvat především na odpolední část určenou pro veřejnost nejen proto, že je to vlastně jediná šance pro Opavany, jak se potkat na jednom místě se všemi kandidáty na post primátora," řekl Deníku koordinátor OZDM Milan Freiberg. Ještě dodejme, že obě čtvrteční debaty bude moderovat člen OZDM Tadeáš Horníček.