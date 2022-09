Na první pohled se s ním nic neděje a s nadsázkou řečeno jen čeká na svůj definitivní konec. Jenže podíváme-li se do útrob budovy, spatříme pracovní ruch, protože Breda se začala opravovat. A to poté, co ji letos v únoru oficiálně koupilo město. Tento okamžik ale rozhýbal opavskou veřejností, a to i tou politickou, neboť mnozí zastupitelé s transakcí nesouhlasili. Není proto divu, že z Bredy se v Opavě stalo jedno z předvolebních témat blížících se zářijových komunálních voleb.