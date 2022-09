ANKETA: Souhlasíte s výší jízdného v opavské MHD?

Redakce

Ceník MHD v Opavě se zvyšoval letos v březnu. Od 1. září schválili zastupitelé v souvislosti se zmírněním dopadů inflace pro Opavany zlevnění jízdného na jeden rok, týká se to dětí a studentů do 26 let a pro osoby od 60 do 65 let je cestování MHD nově na zmíněných dvanáct měsíců zavedeno zdarma. Nehrozí ale další navyšování cen v autobusech a trolejbusech?

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Widenka