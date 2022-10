Karty v Opavě byly rozdány. Podívejte se, koho jste si zvolili

On sám podle svých slov nevnímá post starosty jako běžné zaměstnání, ale dělá jej srdcem. To občané oceňují. „Všechny beru jako jednu velkou rodinu, přátele. Vždy říkám, že starosta je od slova starat se a já myslím, že se starám, jdu na to lidsky. Samozřejmě, že člověk nemůže vždy vyhovět všem, to nejde. Ale já se snažím si najít zlatou střední cestu ke každé generaci, ať už to jsou děti nebo senioři tak, aby byla celá obec spokojená,“ popsal Jaroslav Vlk s tím, že zmíněnou opětovnou velkou podporu stále ještě vstřebává a velmi si jí cení.

Jak už Jaroslav Vlk nastínil, tak Třebom je na Opavsku poměrně unikátní i v tom, že byť jde o tak malou vesnici, ve volbách tady občané vždy sestavují více kandidátek a zájem o komunální politiku a dění v obci jim tak není lhostejný. V roce 2018 šlo o dvě kandidátky, o čtyři roky dříve to byly čtyři. A stejný počet subjektů se v Třebomi ucházel o hlasy voličů i letos. „Sám jsem z toho byl udiven, myslel jsem, že budou dvě,“ dodává Jaroslav Vlk.

Asi třicet kilometrů na jihovýchod od Třebomi leží Markvartovice. Nelze tyto dvě obce srovnávat, protože každá má úplně jiný charakter, velikost a žije si svým vlastním životem. Na rozdíl od malé pohraniční vesničky jsou Markvartovice obcí s 2226 obyvateli, navíc jde o lokalitu blízko Ostravy. K volbám tady přišlo 26,92 procent lidí, přitom v minulých letech zde byla účast kolem padesáti procent. „Jsme rádi, že byla účast alespoň taková, když se jednalo jen o potvrzení naší jedné kandidátky pro nadcházející volební období,“ zmínil markvartovický starosta Pavel Myslivec. Markartovice totiž patřily k těm málo obcím na Opavsku, kde sestavila kandidátku jen jedna jediná strana, a to Hnutí pro Markvartovice, kterou už poněkolikáté vedl právě Pavel Myslivec. V minulých letech si občané vybírali vždy alespoň z jedné další strany. „To, že účast je taková, jaká je, beru spíše i jako vyznamenání, že svou práci děláme dobře. Jedině letos se naší opozici postavit druhou kandidátku nepodařilo. Takže byla jen jedna a pro mě je ta účast vysvědčením toho, že jsou lidé spokojeni. Nejspíše to nebrali všichni úplně za své, že by museli svým hlasem říci - ano, líbí se nám, jak obec funguje, spíše nám to třeba řekli i osobně,“ konstatuje Pavel Myslivec.

Volební účast v letošních komunálkách byla v opavském okrese 47,88 procent. V roce 2018 to bylo 49,10 procent, v roce 2014 pak 46,24 procent a v roce 2010 dokonce účast na Opavsku překročila padesátiprocentní hranici, když přišlo volit 50,36 procent osob.