Je tedy vznik koalice na dobré cestě? Kdy by mohlo dojít k podpisu smlouvy?

Myslím, že do konce příštího týdne by mohla být koaliční smlouva podepsána.

V minulém volebním období byla s Vámi od roku 2020 v koalici také ČSSD. Pro ně však výsledky opavských komunálek nejsou vůbec uspokojivé, do zastupitelstva se nedostali. Co na tuto skutečnost říkáte a čím si vysvětlujete propad sociálních demokratů, nejen v Opavě, ale vlastně až na výjimky i jinde v ČR?

Mrzí nás to, protože jsme chtěli pokračovat na bázi koalice, která fungovala. ČSSD pro nás byla dobrým partnerem, byli spolehliví, skutečně nekonfliktní, pracovití a byli jsme s nimi spokojeni. Co se propadu týká, nejspíše je to dáno asi celorepublikovým názorem, není to individuálně o jejich konkrétní práci tady. Spíše jde o to, že se odchází od tradičních stran a ČSSD, levice, přechází do hnutí ANO. Takže to vypadá, že sociální demokracie už nesbírá voliče a ti se stávají spíše voliči našimi, případně KDU-ČSL.

Jak byste okomentoval volební účast? V Opavě přišlo volit necelých čtyřicet procent lidí. Čím si vysvětlujete, že zrovna u komunálek, které jsou pro chod města tak důležité, nebývá účast vyšší?

V Opavě byl obecně vždy zájem spíše o celorepublikovou politiku, o ten komunál to nikdy nebylo až tak velké. Chci si ještě udělat statistiku co se věkového složení voličů týká. Za mě je těch čtyřicet procent asi odpovídající. Jsou to voliči, kteří se o volby zajímají. Ale je to málo a mohlo by to být daleko více. Mrzí mě, že k volbám nechodí více lidí a že je jim jedno, kdo v Opavě vládne.