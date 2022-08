Svým spojením, o kterém už se delší dobu mluvilo, řadu lidí překvapili. Říkají však, že je to naprosto logické vyústění. Společně chtějí sociální demokraté a hnutí LEČO (Lepší a čistá Ostrava) prosadit ekonomickou pomoc občanům Ostravy, zvýšit bezpečnost, zajistit parkování, investovat do energetické soběstačnosti města a dbát o jeho rozvoj. „Zlevníme život občanům Ostravy například tím, že zrušíme dočasně poplatky za komunální odpad, zmrazíme ceny městských služeb, zrušíme poplatky za psa a zasadíme se o vykoupení podílu francouzského Suez ve společnosti Ostravské vodovody a kanalizace,“ avizuje koalice.

Jejím lídrem bude někdejší ostravský primátor a stávající krajský radní Petr Kajnar. „Sociální demokracie se díky některým lidem dostala do situace, kdy místo toho, aby ovlivňovala chod země a pomáhala aktivně lidem, musí k nim hledat cestu zpět. Jsem přesvědčen, že jako jediná demokratická, levicová strana na politickou scénu ČSSD patří,“ vysvětluje Kajnar důvody, proč se snaží vrátit do ostravského politického života.

V LEČO podle svých slov našel ideální partnery do nepohody. „Jsme si názorově velice blízcí a v jeho řadách pracují lidé, kteří dávají Ostravě srdce a je za nimi kus poctivé práce. To bylo při našem rozhodování, zda jít do nadcházejících komunálních voleb společně, to nejdůležitější,“ vysvětluje.

Přitom LEČO obchodníka a lobbisty Oldřicha Lahody v minulosti vzniklo právě proto, aby se proti praktikám ČSSD vyhradilo. A nijak se od toho před volbami nedistancuje. „Lidé, proti kterým jsme vystupovali, již na radnici nejsou a pořádek si s nimi udělali i v ČSSD, kde skončili také. Za pět let naší existence se k nám přidávají z celé Ostravy lidé, kterým není život v našem městě lhostejný. Pracujeme ve všech velkých ostravských obvodech a nebojíme se bojovat proti lumpárnám a hlouposti místních politiků,“ říká zástupce LEČO Dalibor Mouka, který bude v kandidátce na magistrát dvojkou za Kajnarem.

Dále budou společné kandidátní listiny v obvodech Ostrava-Poruba, Ostrava-Jih a ve Slezské Ostravě, kde bude lídr vždy z ČSSD. V Ostravě-Mariánských horách, Vítkovicích, Moravské Ostravě a Přívozu a Staré Bělé kandiduje hnutí LEČO samostatně.

K TÉMATU

Kdo budou lídři?

Magistrát města Ostravy – Petr Kajnar

Jih – Karel Sibinský

Poruba – Michal Šíma

Slezská Ostrava – Monika Matulová