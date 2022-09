Průběh voleb v Opavě je podle něj zatím klidný, pouze v případě jednoho volebního okrsku byl u jedné z místnosti odpoledne umístěn petiční stánek jedné ženy - kandidátky z jedné z kandidujících stran, avšak podle Petra Sordyla se aktivita netýkala voleb a nijak jejich průběh nenarušila.

Komunálky zahájeny, v Opavě se přesunovaly okrsky, lidé přicházeli s předstihem

Kromě Opavy ale probíhaly kontroly průběhu voleb také v dalších částech okresu. V několika málo obcích na západě Opavska se totiž volí zároveň i do Senátu, jde o obce, spadající do volebního obvodu číslo 64 – Bruntál. „Zájem v těchto obcích je ale především o volby komunální, co se Senátu týká, účast je zatím mizivá, voliči v tomto případě hodně rozlišovali,“ pokračuje Petr Sordyl.

V Opavě pak museli na poslední chvíli řešit i jeden zásadní problém, a to vysokou nemocnost u členů volebních komisí. „Nešlo o covid, ale zkrátka o vysokou nemocnost obecně. Měli jsme například deset, patnáct náhradníků, ty jsme všechny „udali“, od včerejška (pozn. red. od čtvrtku 22. září) jsme nahrazovali, kde se dalo i dnes jsme ještě museli členy volebních komisí shánět. Všechno se ale nakonec zvládlo,“ dodává s úsměvem Petr Sordyl.

Volební účast kolem dvaceti procent pak hlásil krátce po půl sedmé večerní například volební okrsek číslo osm, který sídlí v hlučínské městské části Darkovičky. V minulých komunálkách v roce 2018 se tady účast za oba dva dny, tedy za pátek a sobotu vyšplhala na 57,7 procent.

Volební místnosti jsou otevřeny v pátek do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.