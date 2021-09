/VIDEO/ Šestá premiérská debata se točila kolem zelenání ČR a ceny energií. Jak na toto téma pohlížejí před volbami Andrej Babiš (ANO), Ivan Bartoš (Piráti + STAN) a Petr Fiala (koalice SPOLU)? Podívejte se na celý záznam.

Předvolební debata Deníku 22. září 2021 | Video: Deník

Pokud by měli na výběr mezi klasickým autem a elektroautem ve stejné ceně, vybrali by si lídr ANO Andrej Babiš a lídr Spolu Petr Fiala klasické auto se spalovacím motorem. Naopak šéf koalice Pirátů a STAN Ivan Bartoš by asi sáhnul po elektromobilu. Tři hlavní adepti na budoucího premiéra to uvedli v šesté velké předvolební debatě Deníku.