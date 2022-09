V Hlučíně vystaví voliči „vysvědčení“ nynějšímu starostovi Pavlu Paschkovi (Občané pro Hlučín) a v Kravařích Monice Brzeskové (KDU-ČSL). V Opavě post primátora obhajuje Tomáš Navrátil (ANO). Všichni starostové a také primátor jsou jedničkami svých kandidátek.

Všichni až na jednoho

Jen v Dolním Benešově je naprosto jasné, že do čela města usedne nová tvář. Martin Štefek (Sdružení občanů Dolního Benešova a Zábřehu), který byl zdejším starostou šestnáct let a předchozích osm působil ještě jako zastupitel a radní, se rozhodl letošních voleb už nezúčastnit.

Zchátralá budova Slezanky jako volební téma v Opavě

„Už od těch minulých jsem velmi zvažoval, co a jak. A nyní jsem se definitivně rozhodl, že ukončím veškerou svou aktivní činnost a to ve všech oblastech, nejen na postu starosty. V nadcházejících volbách tedy nebudu kandidovat ani do zastupitelstva. Pokud bych v něm byl, zase bych mohl prosazovat nějaké své myšlenky a myslím si, že by to nemuselo dělat dobrotu. Vím, že určitě budu dění ve městě nadále sledovat, protože mi není jeho další budoucnost lhostejná. Budu se účastnit jednání zastupitelstva, ale už nechci být ten, který rozhoduje. Šestnáct let je dlouhá doba a já cítím, že teď nadešel ten správný okamžik. Stejně by to jednou skončilo a teď to vnímám opravdu jako nejideálnější čas. Hlavním důvodem je i skutečnost, že mám čtyři vnoučata. Tím pádem bych se chtěl věnovat rodině, kterou jsem za ty roky, kdy jsem vykonával veřejné funkce, o čas obíral,“ svěřil se Martin Štefek Deníku už letos na jaře.

Jak to vypadá v obcích?

V opavském okrese se nachází celkem osmasedmdesát obcí, bez výše zmíněných sedmi měst, avšak jsou v nich započítány opavské městské části, které mají své vlastní starosty. Z těchto osmasedmdesáti obcí jich je celkem šest, kde už současný starosta nebo starostka v těchto volbách vůbec nekandiduje (Bělá, Chvalíkovice, Kružberk, Kyjovice, Radkov a Štáblovice).

Volby do Senátu: Nejvíce kandidátů míří do voleb v barvách SPD a ANO

V některých dalších obcích aktuální čelní představitel sice na kandidátní listině figuruje, ale již předem oznámil, že post starosty obhajovat nebude, to je třeba případ Velkých Hoštic nebo Oldřišova.

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 23. září od 14 do 22 a v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin.