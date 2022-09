Kdo chce vést vaši obec na Opavsku? Deník přináší kandidátky pro komunální volby

Nový ceník se ale v Opavě dlouho neohřál. Ještě před prázdninami na červnovém zastupitelstvu totiž zastupitelé odklepli návrh opozičního Libora Witasska (Změna pro Opavu) a jízdné od 1. září opět upravili, tentokrát směrem dolů. Důvodem bylo zmírnit dopady vysoké inflace na Opavany. Nižších cen se ale nakonec nedočkali všichni, návrh byl pozměněn, a tak od začátku září cestují zcela zdarma po Opavě lidé od 65 let, děti a studenti od 6 do 26 let pak za 100 korun. Tato úprava je platná zatím do 1. září 2023.

Podle vedení města i dopravního podniku bylo březnové navýšení cen jízdného nevyhnutelné. „Základní cena jízdného ve výši 15 korun je zcela optimální, vzhledem k velikosti města, nabízenému rozsahu přepravy i vzhledem k narůstajícím nákladům na provoz. Je třeba porovnat dnešní hodnotu 15 korun v době obrovské inflace, s hodnotou třeba před rokem. Cena 30 korun při hotovostním prodeji je s ostatními nesrovnávatelná, jedná se o doplňkový prodej u řidiče, nejde o základní platbu jízdného.

Obsahuje veškeré vícenáklady na manipulaci s mincemi – řidič, účetní, přeprava do banky a banka. Město dotuje každou jízdenku z 65 procent. Pokud by tomu tak nebylo, cena základního jízdného by byla 52 korun. V případě, že by dotovaná cena jízdného měla odpovídat dnešním cenám energií, paliv a ostatních nákladů, cena by byla 18 korun,“ konstatuje ředitel MDPO Pavel Gebauer. Najít optimální a pro cestující přijatelnou výši jízdného není v současné době jednoduché ani podle opozice. „Je třeba definovat, jaký komfort služby preferujeme. Ceny pro všechny či vybrané skupiny nebo četnost spojů,“ míní například Marek Veselý (ODS) s tím, že ke změně ceníku by však podle něj nemělo docházet každou chvíli.

Nejdřív trolejbusy, připraví se autobusy

Od března se v opavských trolejbusech a autobusech změnilo nejen jízdné, ale velký třesk to znamenalo i pro samotné spoje. Sedm trolejbusových linek bylo zrušeno a zůstaly jen páteřní čtyři. Došlo i k přečíslování trolejbusů, rušení linek mají cestujícím kompenzovat častější intervaly mezi zachovanými spoji. „Tento krok byl nevyhnutelný, a to ze dvou důvodů. Dopravní podnik se dlouhodobě potýká s nedostatkem řidičů a také proto, že vozy jezdily poměrně prázdné a prázdný vůz si nemůžeme dovolit provozovat.

Pokud by nastala situace, že by se cestující do městské hromadné dopravy (MHD) navrátili, budeme na to samozřejmě reagovat navýšením linek,“ slibuje náměstek primátora Michal Jedlička, který má ve své gesci městskou dopravu. Úbytek cestujících nejen v Opavě, ale napříč republikou, vnímá jako jeden z důvodů i Pavel Gebauer. „Byli jsme nuceni reagovat, zatím pouze v trolejbusovém provozu. Na veškeré připomínky cestujících na přípoje a podobně jsme reagovali drobnými úpravami jízdních řádů. Celkově si myslíme, že to byl správný krok, podle posledních informací budou podobným způsobem postupovat i v jiných městech,“ říká ředitel dopravního podniku.

Do budoucna se nejspíše změny nevyhnou ani autobusům. „Aby byl celkový efekt úspory i optimálního využití trolejbusů i autobusů, bude se muset optimalizace provést i v autobusové dopravě, jelikož rovněž město se postupem let mění a mění se také kvalitativní požadavky cestujících,“ upřesňuje.

Jenže veřejnost už to tak růžově nevidí. Ani ceny, ani redukce linek. „Opava není tak velké město, pohodlně se dá projít z jednoho konce na druhý. A takové ceny mi přijdou jako úlet. To budu opravdu radši chodit pěšky nebo jezdit taxíkem. Místo aby město podporovalo životní prostředí, opět vyžene lidi do aut, kterých jsou cesty už tak plné,“ řekla nám například Opavanka Lenka Sokolová. Další pak míní, že za chvíli bude stát jízdné v Opavě jako metro v Praze. „Cena jízdného by mohla být i podle času nebo podle počtu zastávek. A přestupy jsou někdy šílené, řidiči na sebe u Divadla nečekají, hlavně mám na mysli třeba z trolejbusu 203 na 201. Už se mi stalo několikrát, že i když na sebe mají navazovat, tak prostě jeden odjede a pak čekáte patnáct minut na další. To se nedá,“ uvažoval také Michal Stříbný. S občany „drží basu“ co se rušení linek týká i Marek Veselý. „Máme odezvu, že se jedná o nepovedenou akci, je třeba hodně přestupovat. Velká změna bez patrných výhod a s nejasným cílem. Určitě je to krok špatným směrem,“ míní šéf nejsilnějšího opavského opozičního zastupitelského klubu.

Vodík a fotovoltaika

V souvislosti s výše zmíněným se nabízí otázka, jak v dopravním podniku postupovat dále. Zajímalo nás proto, jaké změny by měly přijít. „Co určitě plánujeme udělat, a to zejména jako reakce a nutnost proti nepříznivému trendu zvyšování cen paliv a energií, je postupná obměna vozového parku elektrobusy a ty si nabíjet vyrobenou elektrickou energií jak ze solární elektrárny, kterou vybudujeme na střechách budov v areálu dopravního podniku, nebo vyrobenou díky vodíkovému generátoru, pokud bude tato možnost na trhu dostupná a bude ekonomicky dávat smysl. Na některé trasy bychom mohli zavést takzvané mikrobusy,“ přibližuje Michal Jedlička. Postupný přechod na elektrobusy a později i vodíkové autobusy a potřebu fotovoltaiky potvrzuje i Pavel Gebauer. „Ve věci využití vodíku jednáme s krajem o možném společném postupu za účelem optimálního využití vysokých nákladů na technologie výroby a distribuce vodíku,“ sdělil. Také podle opozice by byla změna vhodná. „Výměnu potřebuje hlavně vedení. Není jasné směřování společnosti, není schopné reagovat na probíhající krize. Jestli chceme zvrátit negativní trendy a každoročně stoupající dotaci města, jež aktuálně činí kolem 100 milionů, bude třeba odvážnějších kroků,“ myslí si Marek Veselý.

K TÉMATU

Pohled do historie

- Městská rada v říjnu 1899 konstatovala, že Opava potřebuje pouliční dráhu.

- Od listopadu 1905 byly do města postupně po železnici dodávány první tramvaje. Ty si v Opavě odbyly premiéru 4. prosince 1905.

- Nedostačující kapacita tramvají byla důvodem k tomu, že se v roce 1941 začalo uvažovat o zavedení trolejbusů, plány však přetnula válka.

- Zvyšoval se počet cestujících a tramvajové tratě už nevyhovovaly tehdejším požadavkům, na scénu přišly trolejbusy. Prvních šest jich do ulic města vyrazilo 24. srpna 1952.

- Autobusy jezdily v Opavě od roku 1948.

- Poslední čtyři tramvaje byly v provozu 22. dubna 1956.

- V březnu 1962 se v opavské MHD zavedl samoobslužný provoz, začalo se nastupovat jen předními dveřmi. Od srpna 1997 se ve vozech objevují automatické pokladny i na čipové karty.

- V roce 1987 se začala stavět nová velká vozovna v Kylešovicích, po revoluci byl ale projekt zakonzervován a vozovna se dostavěla až v roce 2001. Trolejbusy a autobusy se sem stěhovaly během podzimu 2002 a zimy 2003.

- K redukci trolejbusové dopravy dochází od března 2022. Ruší se sedm linek, zůstávají čtyři, linky mají nová čísla.

Slovo reportéra

Proč právě MHD?

Městská hromadná doprava (MHD) je v Opavě zavedenou značkou. Málokdo by si už dnes představil slezskou metropoli bez autobusů, ale hlavně trolejbusů, které se staly jedním ze zdejších symbolů. V poslední době však z řad veřejnosti zaznívá kritika. Na vysoké ceny jízdného a aktuálně i na rušení sedmi trolejbusových linek, k čemuž došlo letos v březnu. Pro redukci linek kvůli současné ekonomické situaci lze najít pochopení, ale zrušení musí být vykompenzováno častějšími intervaly mezi těmi spoji, které zůstaly. To je sice dáno na papíře, ale realita někdy zaostává a řidiči na sebe nepočkají, což by se stávat rozhodně nemělo. I jízdné se zdražovalo v březnu.

Nutno k tomu ale podotknout, že od začátku září je levnější pro osoby nad 65 let a děti a studenty do 26 let. Zastupitelé chtěli zmírnit dopady inflace na Opavany. Jenže pro všechny ostatní zůstalo neměnné a mnozí míní, že Opava má jedno z nejdražších MHD v Česku. Je jasné, že s rostoucími náklady musí vzrůst i cena jízdného. Ale tomu by měl odpovídat komfort dopravy. Všechny vozy by měly být klimatizovány, nastupovat by se mělo všemi dveřmi a hlavně by se měl zrušit prodej jízdenek za hotové u řidiče. Dopravní podnik míní, že právě těchto 30 korun za jednu jízdu, na což mnozí reagují, že je nepřijatelně drahých, v sobě obsahuje náklady na účetní, přepravu do banky a další manipulaci s mincemi. Platbu za hotové chtěl podnik zrušit už před pár lety, nakonec k tomu nedošlo. Teď je k tomu příležitost, odpadly by zmíněné vícenáklady, kterými dopravní podnik výši 30 korun obhajuje. Dnes už téměř všichni disponují bankovní kartou, chytrým telefonem nebo čipovkou. A pro případ nouze by mohly fungovat papírové jízdenky, ale byly by k zakoupení jen například v předprodeji na Horním náměstí nebo na východním nádraží.

Ačkoli MHD není mezi opavskými politiky tak „třaskavé“ předvolební téma jako třeba Breda nebo Slezanka, čtenáři dali v předvolební anketě jasně najevo, že ani tato oblast jim není lhostejná a dávají tak novým zastupitelům, kteří vzejdou z blížících se komunálek, jasně najevo, že by se městskou dopravou měli začít intenzivněji zabývat.

ANKETA

Jak vnímáte ceny jízdného v Opavě?

Michal Jedlička, náměstek primátora:

Cena jízdného, jak je nyní nastavena, odpovídá možnostem jak udržet tuto službu na kvalitní úrovni a s ohledem na finanční možnosti města. Dopravní podnik aktuálně čelí enormnímu zvyšování cen energií, které ale do cen jízdného nepromítáme. Cena 15 korun při platbě kartou, za jednotlivou jízdu, je na poměry ČR jedna z nejlevnějších. V případě potřeby cenu přechodně snížit a tím vyjít vstříc občanům, i toto si umím představit.

Pavel Gebauer, ředitel MDPO:

Základní cena jízdného ve výši 15 korun je zcela optimální, vzhledem k velikosti města, nabízenému rozsahu přepravy i vzhledem k narůstajícím nákladům na provoz. Je třeba porovnat dnešní hodnotu 15 korun v době obrovské inflace, s hodnotou třeba před rokem. Cena 30 korun při hotovostním prodeji je s ostatními nesrovnávatelná, jedná se o doplňkový prodej u řidiče. Město dotuje každou jízdenku z 65 procent. Pokud by tomu tak nebylo, cena základního jízdného by byla 52 korun.

Marek Veselý, předseda nejsilnějšího opozičního klubu ODS:

Ceny jízdného by se neměly měnit kvůli populismu každou chvíli. Bohužel najít přijatelnou výši v době stoupajících nákladů není jednoduché. Je třeba definovat, jaký komfort služby preferujeme. Ceny pro všechny či vybrané skupiny nebo četnost spojů.