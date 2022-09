Na první pohled se s ním nic neděje a s nadsázkou řečeno jen čeká na svůj definitivní konec. Jenže podíváme-li se do útrob budovy, spatříme pracovní ruch, protože Breda se začala opravovat. A to poté, co ji letos v únoru oficiálně koupilo město. Tento okamžik ale rozhýbal opavskou veřejností, a to i tou politickou, neboť mnozí zastupitelé s transakcí nesouhlasili. Není proto divu, že z Bredy se v Opavě stalo jedno z předvolebních témat blížících se zářijových komunálních voleb.

Marná snaha o prodej

Obchodní dům Breda byl ve své zlaté éře největším v tehdejším Československu. Po roce 1948 se jmenoval Průkopník, později to byl Prior. Po sametové revoluci získal objekt v rámci kuponové privatizace podnikatel Kamil Kolek a od té doby se dům opět oficiálně nazývá Breda. V roce 2013 byla Breda kvůli závadě na elektroinstalaci uzavřena, firma Kamila Kolka zkrachovala a Breda skončila v rukou správce konkursní podstaty Josefa Cupky.

Kult Opavy Breda: začaly práce na její záchraně, má to stát stovky milionů

Ten se ji marně snažil skoro šest let prodat, původně za 55 milionů. „Zájemců bylo za tu dobu dost, přes deset, i ze zahraničí. Ale většinou to skončilo ve fázi prohlídek. Inzerovali jsme v Polsku, Německu, Rakousku, Slovensku i na Ukrajině. Zájemci zde chtěli vybudovat například i kasino, ale to jsme si s panem primátorem vyjasnili. Jsem z Karviné a do Bredy jsem chodil jako dítě. Chtěl jsem, aby Bredu získal někdo, kdo se pro ni bude snažit něco udělat. Aby to nedopadlo jako předtím, kdy prodej padl na někoho, kdo s domem neuměl hospodařit,“ řekl Deníku v únoru Josef Cupka, když s primátorem Tomášem Navrátilem v Bredě podepisoval kupní smlouvu a předával mu od této kulturní památky klíče.

Breda na zastupitelstvu

Vraťme se se ale ještě do března 2018, to hlasovali opavští zastupitelé o možné koupi Bredy poprvé. Josef Cupka tehdy obchodní dům přednostně nabídl právě opavskému magistrátu, a to za zmíněných 55 milionů korun. Zastupitelé ale byli skeptičtí, naráželi především na nevyjasněné majetkové vztahy a bod týkající se prodeje Bredy odročili. O tři roky později, v březnu 2021 se koupě Bredy dostala zastupitelům na stůl znovu.

Podívejte se: Střecha OC Breda v Opavě byla plná návštěvníků i vína

Nové vedení Hlásky mělo na věc jiný názor a Bredu chtělo do svého majetku získat. Tehdy se to ještě nepodařilo a znovu došlo k odročení. Prosinec 2021, další jednání zastupitelstva a na programu znovu koupě Bredy. Opozice zkritizovala údajnou absenci právního stanoviska, které by jasně řeklo, jak se věci mají. Na jednání padala slova jako nátlak, fráze nebo falešná hra s veřejností a voliči. Řeč přišla i na to, že není jasné další využití Bredy. Vedení města se proti ostrým výrokům z opozičních řad ohradilo, kategoricky je odmítlo a primátor konstatoval, že nyní dojde k nejnutnějším opravám Bredy, a poté bude podle jeho tehdejších slov dost času na obnovení života v budově. Jednadvaceti hlasy z potřebných dvaceti pak koupě Bredy prošla.

Záchranná mise započala

Budoucnost Bredy ale není lhostejná jen zastupitelům a opavské politické scéně. Na dva tábory je rozdělena i samotná veřejnost. Jedni krok radnice s nadšením kvitují, další jej označují jen za populistický krok bez další vize. V minulých letech občané a patrioti zorganizovali dokonce i demonstraci za záchranu Bredy, významný byl ale až v roce 2021 vznik skupiny dobrovolníků kolem Lindy Bittové a Kurta Gebauera s názvem Spolek na záchranu obchodního domu Breda, kteří rovněž za Bredu bojují a v posledních měsících spojili síly s městem, když došlo k podpisu memoranda o vzájemné spolupráci.

Dobrovolníci uspořádali sbírku na nejnutnější opravy kulturní památky a díky nim se Breda po sedmnácti letech znovu i rozsvítila. A nyní běží první záchranné práce, neboť nejen venkovní, ale i vnitřní prostory Bredy jsou po letech již značně zchátralé.

Historický okamžik: Breda už definitivně patří Opavě. Takto to vypadá uvnitř

„Opravuje se střecha, jsou rozebrány veškeré dřevěné prvky a postupně se začínají rozebírat parkety. Kompletně hotová je příprava na výměnu oken, památkáři vydali souhlasné stanovisko. Jakmile bude dokumentace pro okna hotova, vydá se rozhodnutí a může se připravovat soutěž, společně se bude soutěžit výměna oken a oprava fasády,“ shrnul naší redakci aktuální stav prací v Bredě primátor Tomáš Navrátil.

Odhady na to, kolik celá oprava Bredy bude stát, šplhají ke stovkám milionů. Jen výměna všech 150 oken přijde na nemalou částku, cena za repliku jednoho okna se pohybuje mezi osmdesáti až sto tisíci. Město chce hledat dotační tituly, první vstupní opravné práce ale platí magistrát a peníze jdou i ze zmíněné dobrovolnické sbírky.

Je možné, že Breda nakonec ožije i díky participaci, tým odborníků pomáhá s plánováním projektu, který by mohl pomoci najít pro památku konečné využití. Už se konal i workshop regionálních podnikatelů a architektů, další dva jsou na programu v září a říjnu, do nich už bude moci se svými nápady přispívat i široká veřejnost.



Veronika BernardováZdroj: Jiří ZerzoňSlovo reportéra: Proč právě Breda?



Breda zůstává po mnoha letech pojmem nejen v Opavě a nejen pro Opavany jde o velmi citlivé téma. Mnozí dávají neutěšený stav kulturní památky za vinu Kamilu Kolkovi, podnikateli, který Bredu získal po sametové revoluci v rámci kuponové privatizace. Když se v roce 2013 kvůli závadě na elektroinstalaci zavřela, nikoho asi tehdy nenapadlo, kam až to s technickým stavem někdejšího zlatého stánku nakupování i setkávání občanů může dojít.



I když už tehdy její sláva a dobré jméno spíše upadaly, protože se stala převážně vietnamskou tržnicí. Opavskou politickou scénou rezonuje Breda už několik let. Nevyjasněné majetkoprávní vztahy ale vždy případnou koupi zabrzdily, obrat nastal v roce 2021, kdy město projevilo o Bredu vážný zájem a svůj plán učinit z ní majetek města, se nakonec stal skutečností. I přes nelibost opozice a mnohých občanů.



Lidé se bojí, aby se z Bredy nestal další „hřbitov velkých plánů“, protože dosud není jasné další využití budovy ani fakt, kde se vezmou peníze na její rekonstrukci, odhadem až půl miliardy korun. Další ale krok radnice obhajují s tím, že šlo o jedinou možnost, jak nastartovat její znovuzrození. Před zářijovými komunálkami se z Bredy stalo politické téma.



V honbě za hlasy politici slibují, ale i kritizují. Jak to nakonec s Bredou dopadne a kam budou kroky k její záchraně dále směřovat, se znovu ukáže až po volbách.



Veronika Bernardová, reportérka Opavského a hlučínského deníku

Breda: Pohled do historie

Historie OD Breda je spjata s dvojicí židovských podnikatelů, Maxem Bredou a Davidem Weinsteinem. Už v roce 1898 si společně otevřeli prodejnu pleteného zboží a galanterie v pronajatém domě Opavské pivovarské společnosti.

- od roku 1910 podnikal Weinstein kvůli nemoci Maxe Bredy sám, dům od společnosti odkoupil, přestavěl, a když mu byl malý i tento prostor, přikoupil sousední domy, které zboural.

- následně pověřil světoznámého architekta Leopolda Bauera, aby na místě postavil osmipatrový monumentální dům. Breda byla postavena v letech 1927 – 1928, z malé prodejny se rázem stal největší obchodní dům v republice.

- po roce 1948 se Breda jmenovala Průkopník, později to byl Prior.

- po sametové revoluci získává Bredu v rámci kuponové privatizace podnikatel Kamil Kolek.

- v roce 2004 v Bredě hořelo, naštěstí mimo otevírací dobu. Skleněná kopule je ožehnutá dodnes, tehdy se neopravovala, ale jen zakryla baldachýnem, věhlas Bredy začíná upadat, mění se ve vietnamskou tržnici.

- v roce 2013 se Breda kvůli závadě na elektroinstalaci definitivně zavřela a následovaly spory o její vlastnictví.

- od roku 2018 je prodávána správcem konkursní podstaty, kolem Bredy je postaveno lešení, protože padá omítka.

- v únoru 2022 se stalo jediným vlastníkem Bredy město Opava, začaly nejnutnější opravy, budoucí využití je nejasné.

VIDEO: Pohled na vodou a vlhkostí zničené původní parkety z roku 1927 a na ohořelou kopuli Bredy

Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

ANKETA:

Bylo správné, že město koupilo bývalý obchodní dům Breda?

Tomáš Navrátil.Zdroj: Externista VLMTomáš Navrátil, primátor města Opavy

Určitě ano, byla to jediná možnost, jak tuto nádhernou budovu s bohatou historií zachránit. Díky Bredě máme unikátní šanci stát se středoevropskou kulturní a společenskou destinací pro návštěvníky z celé Evropy. Město získalo prostor, který se využije pro veřejné i komerční aktivity. Debaty s veřejností i s odborníky nám potvrzují správnost kroku. Spolu s Opavany, podnikateli a odbornou veřejností chceme hledat nové využití památky. Mým snem je dostat Opavu na mapu Evropy, aby se vědělo, že tady máme sebejisté občany, kteří mají o veřejný prostor zájem a nebojí se ho spoluvytvářet.

Marek Veselý.Zdroj: Externista VLMMarek Veselý, zastupitel, předseda nejsilnějšího opozičního klubu

Ne. Snaha o záchranu vypadá chvályhodně, ale žádný objekt nezachráníte tím, že ho koupíte, ani že ho spravíte. Domy musí žít uvnitř a pak žijí i navenek. Nikdo nemá vymyšlené budoucí využití ani financování provozu. O to se měl hlavně postarat komerční sektor. Jen si někdo udělal pár fotek a příští generace si budou lámat hlavu, co s ním.

Bronislava Chřibková.Zdroj: Externista VLMBronislava Chřibková, pracovnice v MŠ, Opava

Za takových podmínek asi úplně ne. Sice je dobře, že budova už má jasného majitele a město tak s ní může zacházet podle sebe. Ale nejdříve se podle mě měly na opravy zajistit peníze a hlavně se mělo rozhodnout, co v Bredě vlastně bude. Její osud mi není lhostejný, také jsem tam chodila nakupovat, mrzí mě, jak Breda dopadla a chtěla bych, aby se opravila a otevřela. Ale město ještě mělo s koupí radši počkat a pečlivěji si ji promyslet.

Adam Poštolka.Zdroj: Externista VLMAdam Poštolka, produkční a dramaturg, Opava

Breda je nostalgická vzpomínka na dobu, která již pominula a nikdy znovu nebude. Její záchrana zavání pouhou politickou marketingovou kampaní. Domnívám se, že za záchranu stojí mnohokrát více instituce, objekty a budovy, které veřejnosti stále slouží. Soubory Slezského divadla, budova Loutkového divadla, sportovní areály, veřejné prostory a také služby města. Lidé v Kylešovicích a Kateřinkách ocení více, když budou mít kde parkovat, budou mít udržované chodníky a nebude tu další obchodní dům pro podivné neziskovky.