V minulosti měla s objektem nejedna opavská garnitura velkolepé plány, všechny ale shořely jako papír. A nejasný osud má také nyní, ve druhé části roku 2022, byť i pro aktuálně končící opavské vedení to byla jedna z priorit k vyřešení.

City a Central Opava

Slezanka leží mnohým Opavanům v žaludku především od roku 2008, kdy její zmíněnou větší část koupilo město od soukromníka za 270 milionů korun.

Developerská firma Crestyl si v roce 2005 pronajala prostor za Slezankou a s plánem na stavbu nového obchodního centra a propojení Horního náměstí s Ostrožnou ulicí. Projekt firmy s názvem City Opava, později Central Opava, začal vznikat už v roce 2004. Tehdy vyjádřili zástupci magistrátu ochotu investovat do opravy budovy nebo jejího zbourání a výstavby nového centra, na zaplacení kupní ceny si město vzalo úvěr.

Investor, město a památkáři ale stále nenacházeli společnou řeč a stavba byla pozastavena. V roce 2010 bylo městu předloženo několik návrhů toho, jak by měla budoucí stavba vypadat, konečný návrh ale odsouhlasen nebyl. Smlouva s Crestylem měla několik dodatků, v pořadí čtvrtý měl umožnit Crestylu využít ke svému záměru celý prostor za Slezankou, včetně toho pod někdejší budovou ministerstva zemědělství. Tu se město v dodatku zavázalo na náklady developera strhnout. V té době se začali ozývat nespokojení občané, kteří se stavbou nového obchodního centra nesouhlasili, podepisovaly se petice, ale k ničemu to nebylo.

Budova ministerstva se začala bourat v roce 2015 a Crestyl měl jasnou vizi toho, že pak začne i samotná stavba obchodního centra. Přípravy se ale vlekly a nakonec se rozhodlo, že se nic stavět nebude, zčásti i proto, že v roce 2012 se nedaleko odtud otevřelo zbrusu nové moderní obchodní centrum a chuť po dalším takovém v Opavě už nebyla. V roce 2016 začalo město vyjednávat o zrušení smlouvy s Crestylem, což se také stalo, město firmě zaplatilo odstupné téměř 30 milionů. A od této doby se řeší, co se Slezankou, která však už několik předchozích let téměř zela prázdnotou, bude dál.

Co s ní? Názory se různí

A co říkají na Slezanku Opavané? Většina z nich jen mávne rukou a zakleje pár nelichotivých slov na opavské vedení, které před čtrnácti lety budovu koupilo. „To bylo tehdy úplně špatně. Město se zadlužilo a co z toho? Nikdo tady žádné velké obchodní centrum nechtěl, akorát si na tom někdo namastil kapsy. A co s tím teď, to nevím. Já bych to celé zboural, vysadil tady stromy, keře, udělal bych z toho park,“ řekl například Opavan Stanislav Kubný. K nové zelené a odpočinkové ploše se přiklání také Martin Štěpánek.

„Určitě jsem pro zbourání, ale aby to dávalo smysl, musela by jít k zemi celá Slezanka, ne jen ta část městská. Jinak to bude vypadat jako pěst na oko. Nic nového bych tu nestavěl, jen ten park,“ zmínil Štěpánek. Naopak další oslovení souhlasí se zatím poslední vizí, a to s demolicí Slezanky, ale na jejím místě pak se stavbou historizujících bytových domů. „To by bylo skvělé, protože bytů je nedostatek a hlavně historizující vzhled by se určitě na náměstí hodil,“ prohlásila Simona Malá. Další lidé míní, že by bylo raději lepší, aby se město Slezanky zbavilo a prodalo ji nějakému investorovi.

Tak či tak, zatím poslední plán z pera současného vedení radnice počítal s demolicí městské části Slezanky, lidově řečeno od podchodu směrem k divadlu a konkatedrále. Vyrůst tu měly historizující bytovky. Vedení města už podle svých slov jednalo i s vlastníky dalších částí Slezanky, ve hře byl odkup jejich částí. Zároveň mělo vzniknout i podzemní parkoviště nebo multifunkční sál. Jeho součástí měly být i prostory bývalého divadelního klubu, který měl projít rekonstrukcí. A právě budova divadelního klubu se stala kamenem úrazu pro celou demolici Slezanky.

„Z projektu demolice, který zpracovala VŠB vyplývá, že by se musela budova divadelního klubu staticky zajistit, což by se muselo znovu doprojektovat. Památková péče definovala způsob zajištění takový, kdy náklad na tuto akci by byl skoro ve výši jednoho milionu korun. Proto projektový tým v této chvíli řeší celou lokalitu komplexně včetně kulturního sálu,“ řekl letos v červenci opavský primátor Tomáš Navrátil a potvrdil, že demolice Slezanky je zatím odložena.

Kdy bude statika bývalého divadelního klubu vyřešena, není zřejmé. O tom, že budova už není v nejlepší kondici a potřebuje generální opravu, se přitom ví už dlouhá léta. Jednání magistrátu s několika ministry kultury o zajištění peněz však vždy skončila jen u planých slibů šéfů resortů kultury. Opozice se stavbou bytovek s historizujícím vzhledem víceméně souhlasí, avšak kritizuje, že radnice předložila pouze „plán A“, tedy že se postaví bytovky, ale už prý schází „plán B“, a sice přesný harmonogram stavby, kolik to bude stát a kdo to všechno zaplatí.

Jak to nakonec se Slezankou dopadne a zda se během následujících čtyř let tento opavský rébus konečně podaří vyřešit, bude možná jasné po těchto komunálních volbách.

Slovo reportéra: Proč právě Slezanka?

Veronika BernardováZdroj: Jiří ZerzoňPoloprázdná chátrající budova bývalého obchodního domu Slezanka v centru Opavy rozhodně nelahodí oku obyvatel ani turistů. Hlavně občanům leží v žaludku, a to od roku 2008, kdy město větší část Slezanky koupilo od soukromníka za astronomických 270 milionů korun. Od té doby se pro objekt hledá vhodné využití.



V minulosti se objevovaly různé nápady. Od roku 2005 měla prostor ze Slezankou v nájmu developerská společnost Crestyl, s vizí postupně spojit Horní náměstí s Ostrožnou ulicí. Vzniknout mělo jakési obchodně – společenské centrum. Po letech peripetií, kdy se nedělo nic, město v září 2016 vypovědělo Crestylu smlouvu. Pak přišly na řadu další plány tehdejšího vedení Hlásky. V části Slezanky mělo vzniknout centrum polytechnického vzdělávání, další prostory mohly být využity komerčně. Jenže opět, vše zůstalo jen na papíře.



A seriál pokračoval dál. I pro současné vedení města byla Slezanka jednou z priorit k vyřešení. V roce 2019 například nabídlo Slezanku potencionálním zájemcům k prodeji či pronájmu. Neúspěšně. A poté přišla radnice se zbrusu novým cílem – městská část Slezanky se zbourá a místo ní se postaví historizující domy, které budou inspirovány předválečnou bytovou výstavbou na Horním náměstí. Vyrůst měl i nový multifunkční sál, jehož součástí měly být i prostory bývalého divadelního klubu, ten se měl opravit. Jenže právě na bývalém klubu se demolice zasekla, protože podle projektu demolice by se budova musela staticky zajistit a s tím projekt nepočítal. Bourání se tak odkládá na neurčito.



Už v minulých letech měl Slezanku ve svém volebním programu nejeden opavský politický subjekt a někteří jej v něm mají i pro tyto zářijové komunálky. Slezanka rozděluje i samotnou veřejnost, mnozí ji chtějí úplně zbourat a vybudovat zde odpočinkovou parkovou zónu, další se přiklánějí k bourání a následné stavbě historizujících domů, protože bytů je ve městě nedostatek. Faktem ale je, že část Slezanky pořád nepatří městu a kalkulovat tak s celým objektem najednou prostě nejde. Je jasné, že Slezanka se opět dostane ke slovu po volbách, ať už bude ve vedení města kdokoli. A jaký bude její osud a zda se v příštích čtyřech letech konečně vyřeší její využití, bude jasné po volbách.



Veronika Bernardová, reportérka Opavského a hlučínského deníku

Pohled do historie

- Budova Slezanky s obchody a restauracemi vznikla v Opavě počátkem sedmdesátých let dvacátého století, a to podle návrhu architekta Josefa Krischkeho.

- Stavba byla inspirovaná západní architekturou.

- V rámci privatizace se Slezanka dostala do soukromých rukou.

- V roce 2005 uzavírá město smlouvu s developerskou firmou Crestyl, má se stavět velké moderní obchodní centrum. Crestyl se stává nájemcem městského prostoru za Slezankou.

- Za astronomických 270 milionů kupuje magistrát v roce 2008 větší část Slezanky a tento díl se tak stává majetkem města.

- Snahy o realizaci nového obchodního domu během let „vyšuměly“ a projekt šel postupně k ledu.

- V roce 2016 město odstupuje od smlouvy s Crestylem, developerovi vyplácí téměř třicet milionů korun.

- Od té doby se řeší, co se Slezankou dál. Vznikly studie, nápady na prodej i pronájem a naposledy i na demolici a stavbu historizujících bytových domů. Vše zatím zůstává jen na papíře a městská část Slezanky, která je aktuálně až na obchod s potravinami, oblečením a kavárnou téměř prázdná, dál chátrá.

ANKETA: Co ve městě podle vás chybí, na jakou oblast by se mělo město více zaměřit?

Tomáš Navrátil, primátor, lídr ANO

Tomáš Navrátil.Zdroj: Deník/VLP Externista

Nejčastěji se skloňuje chybějící dostupné bydlení, a to jak pro začínající rodiny, tak i pro seniory. V této oblasti se město angažuje, jak samo, tak ve spolupráci se soukromým sektorem. V brzké době tak přibydou v Opavě stovky bytů a rodinných domů, která poptávku po bydlení částečně nasytí a v důsledku to zvýší tlak na snížení cen bydlení. Díky tomu se zvýší počet ekonomicky aktivních obyvatel, což městu velmi pomůže. Také se tím zvýší nekonečný příjem v daních, který budeme investovat do dalšího rozvoje města. Mým cílem je vybudovat silné sedmdesátitisícové město, které bude vyhledávané pro život v něm.

Marek Veselý, zastupitel, lídr Společně pro Opavu (ODS, TOP 09)

Marek Veselý.Zdroj: Deník/VLP Externista

Kvalitní koncepce rozvoje a práce. Projekty pro budoucnost musí být připraveny kvalitně, nejen Aquapark či Zimní stadion, ale další Penziony, parkovací domy, příprava území pro bydlení i podnikání. Je třeba připravit nově nakládání s odpadem, zapojení fotovoltaiky i dešťových vod, myslet na opravy a rozvoj, nejen před volbami.

Hana Brňáková, zastupitelka, lídryně Piráti & Opavané

Hana Brňáková.Zdroj: Deník/VLP Externista

V Opavě jako jinde v ČR zaostává bytová politika. Chybí dostupné bydlení nejen pro mladé rodiny. Populace Opavy stárne. Jestli se má tento trend změnit, musí město tuto oblast bezodkladně řešit, včetně zajištění odpovídající občanské vybavenosti, kapacity mateřských škol, jeslí nebo alespoň dětských skupin. Dále je potřeba řešit celkově dopravu vč. parkování, možnosti energetických úspor městského majetku, ochranu životního prostředí. K tomu je nutné hospodárné zacházení s městskou kasou.

Petr Orieščík, náměstek primátora, lídr ČSSD

Petr Orieščík.Zdroj: Deník/VLP Externista

Podstatou každého města, obce či vesnice jsou jejich občané. Základ je tedy kvalitní a dostupné bydlení a zde si myslím, i přesto, že v posledních dvou letech město Opava udělalo velký kus práce, má Opava velký dluh vůči svým občanům a nejen jim, ale také ostatním, kteří by se rádi do Opavy přistěhovali např. za prací. Cesta rozhodně vede přes rychlejší změny územního plánu, spolupráci s developery a taktéž navýšením bytového fondu ve vlastnictví města Opavy, které má pořád nástroje, jak poskytovat dostupnější bydlení, než je tržní nájemné.

Ondřej Veselý, lídr Změna pro Opavu

Ondřej Veselý.Zdroj: Deník/VLP Externista

Jako otci tří dětí mi nejvíce chybí aquapark. Město by se ale mělo více zaměřit na menší investiční akce. V minulosti se hodně investovalo v městských částech, ve kterých bydlí radní a koaliční zastupitelé. Na Kateřinky, Kylešovice a Jaktař se ale jaksi zapomnělo. Chceme toto napravit, vytvoříme nová parkovací místa v centru a na sídlištích, dořešíme dopravní infrastrukturu, např. neutěšenou situaci na Joži Davida.

Miroslav Kořistka, radní, zastupitel, lídr Občané městských částí Opavy

Miroslav Kořistka.Zdroj: Deník/VLP Externista

Opavě chybí dostatek bytů, je třeba rozšířit plochy výstavby jak v okrajových částech, Opavy tak na území městských částí. Další palčivý problém je hustota dopravy a parkovací místa. Naše sdružení bude podporovat výstavbu parkovacích domů a podpoří výstavbu jižního obchvatu města, obchvatu Komárova a Nových Sedlic. Dále Opavě chybí velký sál na společenské akce, zde podporujeme výstavbu nového kulturního centra v prostoru Slezanky. Naší prioritou v následujícím volebním období bude vybudování kanalizačních řadů v městské části Podvihov a Vávrovice.

Dalibor Hudec, radní, zastupitel, lídr Zelená pro Opavu

Dalibor Hudec.Zdroj: Deník/VLP Externista

V širších souvislostech posledních měsíců se domnívám, že městu chybí větší snaha ulehčit občanům jejich život, naplnit jejich základní potřeby a pomoci jim v nelehké finanční době. Jednou ze zásadních cest je problematika energetické soběstačnosti. Energetická krize nás postupně dostihne všechny a změny v této oblasti jsou již nyní nutností. Řešením je nejen snižování energetické náročnosti městských budov, ale i práce na vlastní výrobě energie např. formou fotovoltaických elektráren, nahrazením zemního plynu bioplynem či využitím jiných obnovitelných zdrojů. Tak město ušetří nemalé peníze, které pak lze účelně využít jinde, např. na snížení jízdného, městských poplatků, nájemného. Zároveň by mělo město pomáhat k větší energetické soběstačnosti také svým občanům, např. formou půjček na pořízení fotovoltaiky pro bytové domy.

Michal Jedlička, náměstek primátora, lídr KDU-ČSL

Michal Jedlička.Zdroj: Deník/VLP Externista

Musíme nastavit strategii, aby nedocházelo k úbytku obyvatel. Jsme bezpečné a čisté město, ještě musíme zvednout atraktivitu pro mladé lidi a rodiny, aby u nás zakořenili. Připravujeme stavební parcely, na což se v minulosti moc nemyslelo a také podpoříme výstavby nových bytů, tak, aby byly dostupné. Budujeme či opravujeme další školy a školky.

Jaroslav Čech, zastupitel, lídr KSČM

Jaroslav Čech.Zdroj: Deník/VLP Externista

Město by se mělo zaměřit na rozšiřování mateřských škol a stavění nových. V Dukelských kasárnách vznikají nové byty, pro mladé rodiny je tady málo školek, nebudou mít poté děti kam dát. Kapacita v Opavě je na pokraji.

Martin Šatný, zastupitel, lídr SPD

Martin Šatný.Zdroj: Deník/VLP Externista

Ve městě chybí víc než jedna věc. Zmínil bych třeba parkování u nemocnice nebo polikliniky, nemluvě o žalostné situaci parkování na sídlištích. Chybí startovací byty pro mladé rodiny. Za nedůstojné a v dopravní špičku nevyhovující považuji situaci kolem stanovišť autobusů u Východního nádraží – absence autobusového nádraží.