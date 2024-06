Město letos nabídne milovníkům klasické hudby hned dvě mezinárodní hudební soutěže – červnový Beethovenův Hradec a říjnovou Varhanní soutěž Petra Ebena.

Předseda odborné poroty Jiří Vodička. V úvodním koncertu vystoupí porotkyně Beata Warykiewicz-Siwy a klavíristka Magdalena Duš. | Foto: se souhlasem pořadatelů Beethovenova Hradce

Mezinárodní interpretační soutěž Beethovenův Hradec vstoupí do 59. ročníku a letos se bude týkat více než třiceti mladých houslistů z celého světa. Přijedou Porovnat své dovednosti v mezinárodní soutěži s dlouhou tradicí a velkým renomé přijedou krom čechů účastníci z Polska, Rakouska, Kanady, Francie, Slovinska, Německa, Turecka, Jižní Koreje, Tchajwanu, Japonska, Srbska, Azerbajdžanu, Armenie a Ukrajiny.

Jejich nástroj rozezní sál v Minoritském klášteře od 12. do 16. června pod dohledem odborné poroty ve složení předseda Jiří Vodička, členové Herwig Zack z Německa, Beata Warykiewicz-Siwy z Polska a Petr Macečka a Jan Fišer z Česka.

Soutěž bude slavnostně zahájena 12. června od 18 hodin koncertem houslistly Beaty Warykiewicz-Siwy a klavíristky Magdaleny Duš. V jejich provedení zazní Romance pro housle a orchestr č. 2 Ludwiga van Beethovena, Pět valčíků Bedřicha Smetany, Scherzo c moll pro housle a klavír Johanna Brahmse a Mýty i Harnasie Karola Szymanowskiho. V následujících dnech 13. a 14. června se v Minoritu odehrají první dvě kola soutěže a finále s doprovodem Janáčkovy filharmonie Ostrava se uskuteční v neděli 16. června od 15 hodin v kostele sv. Václava.

Ke vzniku hudebního festivalu s promyšlenou dramaturgií došlo v roce 1960 jako součástí Hradeckého léta a další rok už dostal pod názvem Beethovenův Hradec reprezentativní podobu. Jeho další dění poznamenal v lednu 1972 požár Červeného zámku, který zničil koncertní sál Velkou dvoranu a v následujících letech se proto soutěž konala v náhradních prostorách. Do obnovené Velké dvorany se vrátila roku 1976 a od roku 2020 se jeho hlavním pořadatelem stala opavská ZUŠ. Mezinárodní interpretační soutěž Beethovenův Hradec je určena mladým hudebníkům do dvaatřiceti let a ve čtyřletém cyklu se v ní střídá klavír, housle, viola a violoncello. Vítězům otevírá cestu k úspěšné kariéře. Po nucené dvouleté „covidové“ přestávce a rekonstrukci Červeného zámku Hradec nad Moravicí byla přestěhovaná do Opavy.

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena je zatím ve stádiu přípravy. Její 22. ročník se uskuteční od 28. října do 2. listopadu a uzávěrka přihlášek končí 14. červnem. Tato prestižní soutěž probíhá v Opavě ve dvouletých intervalech už od roku 1978 a účastní se jí mladí varhaníci ze ZUŠ, konzervatoří i vysokých hudebních škol. Od roku 2000 má už soutěž mezinárodní renomé a do Opavy se sjíždějí mladí hudebníci z mnoha evropských zemí. Své varhanní umění prezentují na třech dispozičně odlišných nástrojích - interpretace v sále opavské Knihovny Petra Bezruče, v hlučínském kostele sv. Jana Křtitele a v opavském kostele sv. Vojtěcha, improvizace už tradičně v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Výkony mladých soutěžících posuzuje mezinárodní porota, sestavená z vynikajících pedagogů, umělců a muzikologů.

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena pořádá statutární město Opava ve spolupráci s opavskou Církevní konzervatoří Německého řádu s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a s účasti Nadace ČHF. Založena byla jako Soutěž mladých varhaníků roku 1978 v souvislosti se stavbou nových koncertních varhan v tehdejším Městském domě kultury Petra Bezruče. Soutěžit v ní mohli účastníci do šestadvaceti let. Původně regionální záležitost přerostla v celostátní a postupně zvyšovala svou úroveň i věhlas. Od roku 2010 se transformovala v Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena pro účastníky do třiceti let. Držitelé hlavních cen dostávají možnost na recitálová vystoupení v prestižních mezinárodních festivalech.