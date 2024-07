Vyhlášený hudební festival bude mít letos děj v pátek 26. a v sobotu 27. července na kylešovském letišti. Oči i uši příznivců tohoto hudebního žánru potěší rockeři ze skupin Harlej, DESmod, Doga, Citron, Alkehol, Bastard, Cocotte Minute, Legendy se vrací, Lautr, Bijouterrier, Protheus, Vilém Čok & Bypass, Rock Opera, Rock&Roll Band Marcela Woodmana, Forest Jump a Penzistor.

V pátek začíná program v 15 hodin vystoupením skupiny Penzistor a po ní se postupně zapojí skupiny Bijouterrier, Forrest Jump, Doga, Harlej, Desmod a uzavře ho od půlnoci Rock´n´Roll Band Marcela Woodmana. V sobotu nastoupí ve 12 hodin skupina Legendy se vrací a po ní pozdraví návštěvníky skupiny Rockopera, Lautr, Bastard, Vilém Čok, Vovotrte Minute, Citron, Protheus a tečku za letošní Holbou Rock na grilu udělá půlnoční koncert Alkeholu.

Přímo na místě je možné koupit jednodenní vstupenku za 799 korun nebo na oba dny za 999 korun.

Držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma a doprovod platí plnou cenu vstupenky. Děti do výšky 140 centimetrů mají vstup zdarma.

Pro návštěvníky bude parkoviště umístěno v blízkosti hlavního vstupu do areálu. Pokud bude jeho kapacita naplněna, budou další vozy směřovány na parkoviště v blízkosti restaurace U Chovatelů a do ulice Na Prachovníku. Vzhledem ke štědré alkoholové nabídce však hodně zájemců nechá auta doma. Pro ně bude ve spolupráci s Městským dopravním podnikem zařízena speciální autobusová linka, která bude v pravidelných půlhodinových intervalech jezdit od opavského nádraží až na letiště. Dobrou zprávou je, že bude pro všechny rockery zdarma. Cestu zpět do Opavy má na starosti noční linka s provozem od 21. hodiny až do půl druhé hodiny ranní.

Vzdálenější návštěvníci mohou využít možnost přenocovat ve dvou připravených stanových městečkách. Tradiční bude umístěno na zahradě restaurace U Chovatelů a druhé nabídne nocleh přímo na ploše letiště hned vedle areálu festivalu. V Opavě je rovněž řada ubytoven a penzionů, kde se vzdálenější účastníci budou moci ubytovat.