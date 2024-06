Jak si užít nastávající víkend? Na Opavsku můžete vyrazit na vyhlášený Burger Street Fest konaný přímo ve slezské metropoli. Milovníci piva pak jistě vyrazí do Kravař na Zámecké pivní slavnosti spojené s poutí anebo do Šilheřovic, kde se rovněž konají oslavy pěnivého moku. Spoustu se toho ale děje i na jiných místech našeho kraje, více v tipech Deníku.

OPAVSKO

Burger Street Festival Opava

KDY: 28. až 30. června

KDE: OC Breda & Weinstein

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Burger Street Festival – největší český street food festival, zavítá do Opavy, konkrétně do OC Breda & Weinstein. Užijte si skvělou atmosféru a především ty nejlepší burgery z celého Česka na jednom místě.

Rozloučení s muzikálem

KDY: pátek 28. června v 18 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

PROČ PŘIJÍT: Muzikál Za zvuků hudby těšil příznivce tohoto žánru pd května loňského roku a nyní přišel čas na rozloučení. Jeho kvalitu potvrzuje fakt, že na broadwayské divadelní scéně patřil k nejlepším dílům svého druhu a v roce 1965 byl též filmově zpracovaný. Jeho děj je inspirovaný životním příběhem postulantky Nonnberského klášter Marie a kapitána rakousko – uherského námořnictva barona von Trappa. Oba protagonisty svedla v první polovině 20. století dohromady nepředvídatelnost osudu. Slezské divadlo připravilo v derniéře tomuto muzikálu důstojné rozloučení s opavskou scénou i diváky.

Obecní slavnost s vůní piva

KDY: sobota 29. června od 14.30 hodin

KDE: areál Baumšula, Šilheřovice

PROČ PŘIJÍT: Slavnost bude zahájena vystoupením dechové hudby Hlučíňanka a následně ji vystřídá Slza. Animační program pro pobavení dětí přijde na řadu od 17.45 hodin a potom už budou vyhrávat hudební skupiny Dneska, a Kabát Tribute, který celý slavnostní program uzavře. Součástí slavnosti bude bohaté občerstvení i dětské zábavné atrakce.

Zámecké pivní slavnosti

KDY: sobota 29. června od 14 hodin

KDE: zámek Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Zámecké pivní slavnosti přilákají nejenom milovníky oblíbeného moku, ale též příznivce dobré zábavy. Vyhrávat jim budou skupin Golden Hits, Masjzlík, Naboonand a Nagauč, ke kterým se připojí DJ Baluu. Pro děti budou připravené různé zábavné atrakce a Chill zóna nabídne zájemcům vodní dýmky.

Proslulá Kravařská pouť

KDY: sobota 29. června od 13 hodin

KDE: hřiště TJ Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Přijede pouť a přiveze dětem nafukovací atrakce, kartičkovou hru, tvořivé dílny, loutkové divadlo a další zábavné programy včetně Heidi janků, která dětem zazpívá oblíbené písničky. Dospělí návštěvníci si od 15 hodin vychutnají vystoupení bubenické skupiny Boris, skupiny Worthlesse, místní dechové hudby a Terezy Maškové. Hudebním doprovodem se k programu do půlnoci připojí též DJ Marek Šico.

Obec bude mít svůj odpust

KDY: sobota 29. června od 15 hodin

KDE: areál Na Kučakovci, Rohov

PROČ PŘIJÍT: Odpustový program zahájí bohoslužba pod širým nebem a po ní pozdraví návštěvníky místní kapela Rohovanka. Od 18 hodin mohou účastníci poslouchat vystoupení hudebníka a zpěváka Zdeňka Krásného. Od 20 hodin nastoupí kapela Kakaczech a odpustový program se rozloučí ohňovým vstoupením skupiny Spiritus Draconis. Děti rovněž nepřijdou zkrátka. Pobaví se na kolotoči i střelnici, jízdou na velké skluzavce, v sedle poníka, při zábavné show i návštěvou Klaunů u Balónkova.

Výstava Metamorfózy v neplachovickém zámku

KDY: vernisáž neděle 30. června od 15 hodin

KDE: zámek Neplachovice

PROČ PŘIJÍT: V zámeckých prostorách se zabydlí obrazy opavské výtvarnice Ireny Stanislavové, jejíž tvorba je známá z pětaosmdesáti samostatných výstav v Česku, Dánsku, Itálii, Německu, Rakousku, Brazílii a Jižní Koreji. Impulzem pro tuto komorní výstavu je snaha přispět k zájmu o zdevastované prostory zámeckého objektu. Vystavený soubor obrazů je zhotovený převážně kombinovanou technikou a zaměřený je na metamorfózy přírody. Výtvarnice se zabývá olejomalbou, grafikou, akvarelem, malbou na hedvábí a příležiostně též smalty, návrhy šperků a na ilustrace pro děti.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

FM City Fest 2024

KDY: 28. a 29. června

KDE: areál Marlenky, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 1099 Kč

PROČ PŘIJÍT: FM City Fest je festival plný svěží hudby a nabitý těmi největšími hvězdami české i zahraniční scény se zajímavým doprovodným programem pro celou rodinu. Roztančete s námi už pošesté celé město. Kdo všechno vystoupí? Ofenbach a Alle Farben, Kryštof, Divokej Bill, Mirai, Čechomor, Richard Müller, Ben Cristovao, Sima a spousta dalších.

Festival od Srdce

KDY: sobota 29. června, 14 hodin

KDE: Jablunkov, Městský les

ZA KOLIK: 480 - 790 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na akci vystoupí Duo Jamaha či Kollárovci, ale také Michal Nesvadba či Tlapková patrola. Součástí bude i soutěž o nejlepší guláš.

Sokolníci na Hukvaldech

KDY: 29. června (10-17.30 hodin)

KDE: Hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ve středověku bylo sokolnictví výsadou šlechty a samotných králů, ale i dnes nás krása dravců fascinuje. Mistři sokolníci představí své umění vycvičit opeřené svěřence, kteří mají dokonalý zrak a neuvěřitelnou rychlost v letu.

Entomologická exkurze ve Frýdku-Místku

KDY: 29. června (9.30-12 hodin)

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Entomologická exkurze je zaměřena na hmyz, případně na jiné bezobratlé, kteří se vyskytují kolem řeky Ostravice. Na úvod exkurze budou účastníci seznámeni s metodami lovu a sběru hmyzu a s entomologickými pomůckami. Sraz je v 9.30 hodin na Modré lávce přes řeku Ostravici, trasa povede až k Válcovenskému jezu na řece Ostravici, délka exkurze cca 4 hodiny.

KARVINSKO

Lodičky Summer Open Air

KDY: pátek 28. června, 20 hodin

KDE: Karviná, areál Lodičky

ZA KOLIK: 290 Kč přeprodej/390 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Vystoupí Sergei Barracuda, Gleb, DJ Roxtar a další.

Tři mušketýři v Karviné

KDY: 29. června (10-17 hodin)

KDE: zámek Fryštát

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Při tradiční akci Léto na zámku se opět setkáme se slavnými mušketýry v pokračování příběhu nazvaném Tři mušketýři po dvaceti letech. Hlavní sezonu zahájili na zámku v centru Karviné v březnu 1. dílem této trilogie a celý příběh ukončí letos o Vánocích na zámku představením Tři mušketýři ještě po deseti letech. Akce Léto na zámku Fryštát v Karviné zahrnuje i divadelní představení v komnatách zámku „Tři mušketýři po 20 letech“ a jízdy kočárem zámeckým parkem.

La Musique

KDY: sobota 29. června, 20 hodin

KDE: Havířov, klub Stolárna

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte oslavit začátek prázdnin ve velkém stylu. Představí se hned pět ostřílených havířovských DJs, kteří vás provedou tou nejlepší klubovou taneční hudbou.

Orlovský jarmark od císaře pána

KDY: 29. června (13-20 hodin)

KDE: Náměstí 28. října, Orlová

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jarmark na téma „Od císaře pána po novou republiku“ nabídne stylový dobový kolotoč, starou vojenskou techniku, dětský koutek se zvířátky a další. Těšit se můžete i na slavnostní ceremonii, koncert žesťového kvintetu, oblíbený sbor Olšinu a Olšinku, Tyršové Létající Atlety, Swing Shower, přehlídku módy časů nové republiky a kapelu Stanley Dixie Band.

NOVOJIČÍNSKO

Skrytý středověk – prohlídky expozice na zámku Bílovec

KDY: 29. a 30. června (10.30-15.30)

KDE: Muzeum Bílovec

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: V letošní sezoně vás čekají opět pravidelné komentované prohlídky expozice Skrytý středověk. Muzeum Bílovec zve návštěvníky na pravidelné prohlídky v soboty a neděle a také ve svátky, a to v časech od 10:30 do 15:30 hodin.

Den s oživlou historií – návrat do 9. století

KDY: sobota 29. června (9 – 16 h)

KDE: Centrum tradičních technologií Příbor

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Reálný návrat do období 9. a 10. století v Evropě. Jako hlavní host vystoupí lovecká skupina Jagāri. K vidění budou ukázky způsobu lovu ryb a zvířat, textilní techniky, předení na vřetenech a vůbec ukázka, jak lidé v Evropě v raném středověku žili. Návštěvníci jej zažijí všemi smysly – připravena bude i prezentace středověkých nápojů vyráběných dle původních receptur. V nabídce budou medoviny různých druhů, ale také slovanský kvas či norský kveik – vikingský nápoj.

Vyhlídkový let v Beskydech

KDY: 29. června (9-17 hodin)

KDE: letiště Mošnov

ZA KOLIK: 5800 Kč

PROČ PŘIJÍT: Náš kraj jako na dlani. Vyhlídková let moderními letadly Cessna. Z letadla uvidíte Mošnov, Ostravu, Kunčice, Žermanickou přehradu, Beskydy, Lysou horu, Frýdlant nad Ostravicí, Čeladnou, Hukvaldy a Štramberk.

Novojičínské léto

KDY: víkend 29. a 30. 6.

KDE: Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Novojičínské léto zahrnuje koncerty, divadelní vystoupení, akce pro děti, festivaly, dechové orchestry a další typy akcí, které se již staly pevnou kostrou programu. Postupem času se k těmto událostem přidaly další, např. sportovní události a také další pořadatelé. Akce nejsou už jen na Masarykově náměstí, ale také na dalších místech, na území města (Amfiteátr Skalky, Kamenné divadlo, Zahrada Nové Slunce, a další).

BRUNTÁLSKO

Přízrak temné věže aneb Lapkové a kati při práci na loupežnické stezce

KDY: sobota 29. a neděle 30. června, vždy od 9 hod.

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 530 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zazvonil zvonec, školy je konec, ale prázdniny jsou už tady a začínají tak dva měsíce volna! Tak co třeba někam vyrazit? Pro poslední červnový víkend proto na Sovinci na rozehřátí přichystali tradiční akci s názvem Přízrak temné věže aneb Lapkové a kati při práci na loupežnické stezce. S kým si tedy můžeme zpříjemnit začátek prázdnin? Až z Prahy dorazí Divadelní a šermířská skupina Fuente Ovechuna s jejich pověstí O Golemovi a pohádkou Jak se pozná princ. Z Malenovic u Zlína na hrad zavítá skupina historického šermu Malberk a zahraje premiéru šermířského příběhu Turnaj na pernštejnském hradě. Tradičně si na nádvořích budete moci prohlédnout různé stánky a prodejní místečka. Uvidíte výrobky dřevěné, keramické, umělecké a kožené. Také slané, sladké, horké i studené. A ti šikovní si třeba i vyrazí vlastní sovineckou minci.

Z galerie ven a zpátky – vernisáž v Rýmařově

KDY: sobota 29 června, od 16 hod.

KDE: Galerie Octopus, Rýmařov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: První letní vernisáž v rýmařovské galerii Octopus nabídne výstavu kreseb a soch významného českého sochaře Čestmíra Sušky s názvem Z galerie ven a zpátky, která za účasti autora proběhne v sobotu 29. června v 16 hodin. Výstavu zahájí historička umění Daniela Kramerová. Výstava potrvá do 30. srpna. Při té příležitosti bude na náměstí Míru v Rýmařově dočasně nainstalována autorova socha Hvězda naděje.

Festival Holčovice 16

KDY: sobota 29. června, od 14 hod.

KDE: Areál TJ Tatran Holčovice

ZA KOLIK: v předstihu 450 Kč, na místě 500 Kč, děti do 12 let zdarma s doprovodem rodiče

PROČ PŘIJÍT: Již 16. ročník Festivalu Holčovice nabídne hvězdy, jako jsou David Koller, Slza, Poetika, Kateřina Marie Tichá, Vojtaano a mnoho dalších. Bohaté občerstvení pro návštěvníky zajištěno během celé akce a pro děti je připraven dětský koutek.

Feel the Vibe /house & techno & rnb music/

KDY: pátek 28. června, od 17 hod.

KDE: zahrada Střediska volného času, Krnov

ZA KOLIK: v předstihu 450 Kč, na místě 500 Kč, děti do 12 let zdarma s doprovodem rodiče

PROČ PŘIJÍT: Jedinečný hudební zážitek pod širým nebem. Připravte se na festival plný skvělé hudby, tance a zábavy. Hudební program: těšit se můžete na 13 talentovaných DJs, kteří vám zahrají ty nejlepší sety z house, techno a drum and bass. Novinkou jsou dvě stage. Hlavní Vibe Stage, kde vás čekají skvělé house a techno sety. Druhá Dark Stage, kde se ponoříte do hlubin drum and bass. Nenechte si ujít ani bohatou nabídku stánků s jídlem a pitím, které pro vás budou po celý den k dispozici. Čeká vás pestrý výběr dobrot, které uspokojí každého návštěvníka. Přijďte si užít skvělou atmosféru, setkat se s přáteli a protančit celou noc na čerstvém vzduchu.

OSTRAVSKO

První republika v roce 1924

Ostravská zahradní slavnost v kabaretním stylu

KDY: sobota 29. června (14.00 – 22.30)

KDE: zahrada Radniční restaurace, Komenského sady, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Chantal Poullain se šansony, Sunny Swing Orchestra s nestárnoucími prvorepublikovými hity, Aleš Cibulka se svým pořadem, Prague Burlesque Show, jízdy bryčkou s třemi spřeženími starokladrubských koní, prvorepublikoví strážníci dohlížející na pořádek, autoveteráni, měchový fotoaparát s focením černobílých siluetových obrázků… To vše a ještě mnohem více nabídne ostravská zahradní slavnost První republika v roce 1924.

Poznávací jízdy báňským spěšným vlakem

KDY: sobota 29. 6. a neděle 30. 6. (vždy od 12.35)

KDE: nádraží Ostrava střed

ZA KOLIK: 280 Kč (140 Kč – zlevněná)

PROČ PŘIJÍT: Okružní jízdy po starých důlních vlečkách mezi jednotlivými šachtami. Z Ostravy a Havířova přes Orlovou do Darkova a Karviné. Komentované jízdy vás vezmou do míst, kam obyčejné vlaky nejezdí a kde je běžným smrtelníkům vstup přísně zakázán. Podíváme se například i pod třídírnu Dolu Michal a prohlédneme si zblízka těžní věž vodní jámy Žofie.

Výstava masožravých rostlin

KDY: sobota 29. 6. a neděle 30. 6.

KDE: botanická zahrada Přírodovědecké fakulty OSU

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Výstava masožravých rostlin v areálu Botanické zahrady PřF OSU. K vidění je více než 100 taxonů masožravek z celého světa, včetně naší domácí nejznámější rosnatky okrouhlolisté.

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

KDY: 29. a 30. června

KDE: MS kraj

ZA KOLIK: od 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: MHFLJ je jeden z nejvýznamnějších festivalů klasické hudby s přesahem do dalších žánrů v České republice. Je to dáno nejen jeho rozsahem, ale především jeho kvalitou. Svým zaměřením patří festival k unikátním akcím nejen města Ostravy, ale celého Moravskoslezského kraje (Hukvaldy, Opavsko). V Ostravě proběhne na několika místech, a to Kostel sv. Václava, Vítkovický zámek, Hornické muzeum Landek Park, Dům kultury města Ostravy, Divadlo Petra Bezruče, Janáčkova konzervatoř, evangelický Kristův kostel, Centrum Pant a BrickHouse DOV. Zazní stěžejní díla české a světové hudby od 17. století po současnost a samozřejmě skladby Leoše Janáčka a jeho současníků.