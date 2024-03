Známý herec Josef Somr by se 15. dubna dožil 90 let. Osobně ho mohli Opavané poznat 29. října 2017 v pořadu Křeslo pro hosta, které se uskutečnilo v sále Městského domu kultury P. Bezruče, na což si nyní zavzpomínáme.

Snímky zachycují opavskou večeři v Iberii, Josefa Somra, jeho vystoupení v Opavě, snímek protagonisty s manželkou a umělcovu fotografii z jeho pražského bytu. | Foto: se svolením Tomáše Elise

Vystoupení pojal tehdy Josef Somr dost netradičně, a o to větší dojem zanechal u návštěvníků. V první části četl výňatky z románu Josefa Škvoreckého o Antonínu Dvořákovi a poté četl z bible. Jako věřící člověk podal pasáže se silným procítěním. Jedním z účastníků večera byl také kulturní nadšenec Tomáš Elis, který se s Josefem Somrem před tím několikrát setkal.

„První kontakt byl v roce 1984 písemný a pan Somr mi poslal svou fotografii, na které byl s demižonem vína. Jak jinak, byl přece rodákem z Vracova u Kyjova a tam je víno ve všech podobách. Druhý kontakt byl už osobní. Potkali jsme se v roce 2000 v kantýně Národního divadla, když vystupoval v natáčeném pořadu O poklad Anežky České. Moc pěkně jsme si tehdy popovídali a byl to začátek našich osobních kontaktů,“ vzpomíná Tomáš Elis.

Po sedmnácti letech se s hercem setkal při zmíněném opavském vystoupení. „Pan Somr byl typickým příkladem toho, že čím víc člověk umí a dokáže, tím víc je skromnější a pokornější, což jsem poznal i u dalších skvělých umělců, se kterými jsem se setkal – Svatopluk Beneš, Miroslav Horníček nebo Adolf Born,“ líčí Tomáš Elis. O pokoře známého herce prý svědčí třeba příhoda z natáčení s režisérem Jiřím Strachem. Točil prý s ním v tuhé zimě a čekalo se na vhodné světlo pro záběr. Somr seděl tři hodiny tiše a bez protestu venku, v mrazu, a na režisérovy omluvy odpovídal, že se nic neděje, protože když se čekat musí, tak se prostě musí.

Po opavském Křesle pro hosta, si Tomáš Elis povídal s Josefem Somrem přímo v „Bezručáku“. Pak byli účinkující pozvaní na večeři do Iberie. „Pan Somr si dal drůbeží játra s rýží a měl velkou starost, zda to jídlo není pro hostitele příliš drahé. Strávili jsme spolu v uvolněné atmosféře několik krásných hodin. Došlo při tom na film Ostře sledované vlaky a hlavně na proslulou „razítkovou“ scénu. „Lidé mi ji záviděli, ale nebylo co, protože ruka, razítkující zadeček Jitky Zelenohorské, nebyla moje, ale patřila režiséru Menzeli,“ smál se herec.

Po natáčení mu však do smíchu moc nebylo, protože mu tu scénu jeho silně věřící rodiče dlouho zazlívali,“ vzpomíná na debatu Tomáš Elis. Řeč se tehdy točila i kolem dalších filmů. Josef Somr byl většinou hercem středních rolí, ale uměl z nich udělat role hlavní.

Jakmile Josef Somr obdržel od Tomáše Elise fotografie ze svého opavského vystoupení, znovu se ozval. „Poslal mi velmi hezký dopis s pozitivním hodnocením návštěvy a potom jsem ho ještě třikrát navštívil u něj doma. Bydlel v podkrovním bytě na Vinohradech a povídali jsme si hlavně v jeho útulné kuchyni, kde o nás pečovala jeho paní Alenka. Z těchto návštěv jsem si kromě pěkné vzpomínky odnesl i další fotografie. Jednu z nich si pak u mě vyžádal a namnoženou ji pak dával žadatelům o s autogram,“ říká Tomáš Elis.

Na další setkání už nedošlo. Zdravotní stav herce se zhoršil a 16. října roku 2022 zemřel. Poslední rozloučení měl Josef Somr dvě – první v Praze a druhé v rodném Vracově. Jeho urna je uložena v rodinné hrobce na vracovském hřbitově.