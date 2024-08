OPAVSKO



Seniorfest s programem

KDY: pátek 30. srpna od 15 hodin

KDE: u kulturního domu, Bělá

PROČ PŘIJÍT: Program s podtitulem Senioři na Hlučínsku se baví nabídne účastníkům živá vystoupení na pódiu, prezentace seniorských klubů a prodej výrobků jejich členů i příjemná setkání a povídání. Vstup je zdarma a nikdo neodejde hladový ani žíznivý.

Terasa přivítá návštěvníky hudbou

KDY: pátek 30. srpna od 19 hodin

KDE: terasa Obecního domu, Opava

ZA KOLIK: 80 / 120 korun

PROĆ PŘIJÍT: Terasa nabídne svým návštěvníkům podvečerní chillové posezení u dobré funky a house music v podání DJs Kollektiv Troppauer. O další přísun hudby se postarají DJ’s Dawe Bann, Rzaholec a VAE. Zájemci budou mít opět k dispozici terasové posezení a bar v okénku.

Cyklovýlet za Fidorkou a Kofolou

KDY: sobota 31. srpna od 9 do 16 hodin

KDE: start v Opavě u koupaliště, v Krnově u Petrova rybníka

PROČ PŘIJÍT: Do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu. Jde o známou cyklistickou vyjížďku mezi oběma městy. Povede po trase cyklostezky číslo 55 mezi Opavou a Krnovem a po cestě budou jezdci zastavovat u různých stanovišť s aktivitami, určenými nejen dětem. Po splnění zadaných úkolů dostanou účastníci razítka do své kartičky, převzaté na startu. Tento zábavný cyklovýlet je ideální příležitostí i k přímo rodinnému výletu na kolech.

Vzhůru na Hlučínský krmáš a jízdou veteránů

KDY: víkend 31. srpna a 1. září

KDE: jezero, Hlučín a Mírové náměstí

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Krmášovou veselici odstartuje vystoupení Mamma Mia v podání Bořka Slezáčka, Jitky Asterové a Gemmi Cianti. Od 18 hodin potěší návštěvníky skupina Lipo a po ní vystoupí DJ Baluu. V 21 hodin se představí DJ Andrea Pomeje a pak se vrátí DJ Baluu. Nedělní část zahájí v 15.15 hodin Duo Femme2Fatale a od 16 hodin se přidá Praque Queen revival. Program uzavře skupina Argema, ale tím nabídka nekončí, Součástí krmáše bude totiž v sobotu od 9 do 16 hodin na Mírovém náměstí tradiční Hlučínská jízda veteránů. Pod záštitou města Hlučína budou na náměstí přijíždět historická vozidla. Po prezenci, technické přejímce a slavnostním zahájení, které je naplánováno na 10.30 hodin, vyrazí účastníci na připravenou trať. Zpět na Mírové náměstí se vrátí mezi 15. a 15.30 hodinou. Po 16. hodině bude následovat předání pohárů a věcných odměn. Organizátorem je Automotoklub Hlučín, Klub historických vozidel.

Rozloučení s létem a prázdninami

KDY: sobota 31. srpna od 15 hodin

KDE: zámek Raduň

PROČ PŘIJÍT: Do areálu raduňského zámku dorazí Kočovná divadelní společnost Petry Severinové a ctěnému publiku nabídne ke sledování svou autorskou hru s názvem Mašina povětrnostní. Jejím protagonistou bude Prokop Diviš, který přítomným divákům představí své proslulé vynálezy. Program nebude zdaleka jen poučný, jako každý rok v něm nebude chybět zábava, napětí, tanec ani zpěvy.

Výlet do dávné historie

KDY: neděle 1. září od 13 hodin

KDE: u rozhledny Šance, Jakubčovice

PROČ PŘIJÍT: Kolo času se otočí dozadu a návštěvníky pošle do dobovém vojenském ležení za prusko-rakouských válek, kde se budou dít věci! Čeká je tam program s historickou tematikou, vystoupení kapely EVJAZZ, kterou opavští jazzoví fandové znají ze středečních večerů v Jazz Café Club Evžen, ukázky dobových zbraní, soutěže pro děti a další zábava.

OSTRAVSKO

Barrák music hrad

KDY: středa 28. srpna – sobota 31. srpna

KDE: Slezskoostravský hrad

PROČ PŘIJÍT: Tradiční hradní hudební akce. Čtyři dny rozmanité hudby. Vystoupí 28. 8. PSH, Rest & Live band, Prago Union & Live band, 29. 8. Cocotte Minute, Elektrick Mann, 30. 8. Hudební naděje MS kraje, 31. 8. Metal!!! 2024.

Memoriál Jana Veselého – 20. ročník

KDY: sobota 31. srpna od 9 hodin

KDE: Dolní Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Unikátní cyklistický závod pod vysokými pecemi v Ostravě. Jubilejní dvacátý ročník Memoriálu Jana Veselého. V Dolních Vítkovicích kolem Velkého světa techniky vznikne speciální uzavřený okruh, který bude velkou výzvou pro závodníky a úžasnou příležitostí pro diváky. Muži kategorie elite a U23 pojedou závod na 62 kol, nejmladší kategorie žactva devětkrát.

Mezinárodní setkání jízdních policií

KDY: sobota 31. srpna od 12:30 hodin

KDE: Komenského sady Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Šestadvacátý ročník mezinárodního setkání jízdních policií v Komenského sadech v Ostravě. Slavnostní nástup policejních jezdců na koních, parkurové soutěžní skákání „O pohár ředitele Městské policie Ostrava“, ukázka čtyřspřeží Starokladrubských koní, zrcadlové skákání dvojic „O pohár primátora statutárního města Ostravy“, speciální policejní parkur „O pohár ředitele Městského ředitelství policie Ostrava“. Připraven je také doprovodný program v podobě ukázky výcviku služebních psů.

Open air zahájení Svatováclavského hudebního festivalu

KDY: sobota 31. srpna od 14:30 hodin

KDE: Komenského sady, Jiráskovo náměstí, farská zahrada, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Open air zahájení Svatováclavského hudebního festivalu v ulicích Ostravy. V Komenského sadech se můžete těšit na Cimbálovou muziku Šmykňa a lidové písně z Moravy, Slovenska, Maďarska i Balkánu. Ve farské zahradě vás čeká Židovský šraml, Ostrava Klezmer Band. Na Jiráskově náměstí (Kuří rynek) vystoupí Romantické nokturno Bohemia Saxopohone Quartet

Ukončení prázdnin s Tarym

KDY: pátek 30. srpna od 15 hodin

KDE: stadion TJ Sokol Hrabová, Ostrava-Jih

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Od 15 hodin vystoupí hlavní hvězda – charismatický youtuber a parkourista Tary, který ve svém vystoupení slibuje spoustu adrenalinových triků, skoků a akrobatických kousků, které vám vezmou dech. Po vystoupení vás čeká autogramiáda, společné focení či oficiální Tarův merch parkourové značky oblečení a doplňků. Od 17 hodin vystoupí mladý zpěvák, semifinalista SuperStar 2020 a frontman kapely NANOVO – Miky Hrbáček. Repertoár kapely propojuje pop-rock s dalšími žánry. Svůj koncertní set list obohatí i o covery světoznámých hitů, na své si tedy přijdou jak teenageři, tak jejich rodiče. Areál TJ Sokol Hrabová bude otevírat své brány hodinu před začátkem akce.

FRÝDECKOMÍSTECKO

Beskydská sedmička – horský maraton

KDY: pátek 30. srpna až neděle 1. září

KDE: Moravskoslezské Beskydy (start v Třinci, cíl ve Frenštátě pod Radhoštěm)

PROČ PŘIJÍT: KM Beskydská sedmička, 15. ročník, je extrémní horský závod jednotlivců a Mistrovství České republiky v horském maratonu dvojic. Trať měří 101 kilometrů a začíná v Třinci, končí ve Frenštátě pod Radhoštěm, obsahuje sedm vrcholů Beskyd. Cílem závodu je také přiblížit široké laické veřejnosti náročnost expedičního výstupu na himálajskou osmitisícovku. Podtitul závodu je „Vylez si svou Ká-dvojku v Beskydech“. Závodníci na trati překonávají převýšení 5302 metrů, které je naprosto shodné s převýšením, které překonávají horolezci při výstupu na druhou nejvyšší horu světa K2 (8611 m) z poslední vesnice Askole (3300 m).

Open air zahájení Svatováclavského hudebního festivalu

KDY: sobota 31. srpna od 14 hodin

KDE: Hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Slavnostní zahájení Svatováclavského hudebního festivalu open air hudebním podnikem na Hradu Hukvaldy. Zahraje Stadlerovo klarinetové kvarteto, zazní Biblické písně v podání Martina Gurbal'a a Stadlerova klarinetového kvarteta, se svým hudebním kabaretem JONÁŠ A TINGL-TANGL / Jiří Suchý, Jiří Šlitr vystoupí herci z Národního divadla Moravskoslezského, zahrají i Benda Quartet a v závěru celého večera vás čeká roztančený Taneční soubor Hradišťan a Studentský orchestr Mladí brněnští symfonikové s programem KLÍČ OD DOMOVA. Součástí je i program pro děti: 15:00 – Workshop Hrajeme si s Bystrouškou Vstup do hradního areálu bude možný od 13:00 hodin pouze po předložení festivalové vstupenky, kterou lze zakoupit online nebo přímo na místě.

KARVINSKO

Gulášfest v Šunychlu

KDY: 31. srpna (13 hodin)

KDE: areál SDH Bohumín-Śunychl

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Gurmánský festival, na němž mezi sebou zápolí týmy v přípravě oblíbeného pokrmu. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat různé variace receptů, které spolehlivě rozproudí jejich chuťové pohárky, a hlasovacím lístkem podpořit svého favorita.„Loni příchozí spořádali tisíc litrů guláše!

Den obce Horní Suchá

KDY: sobota 31. srpna (13 hodin)

KDE: Stadion SK Horní Suchá

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oslava obce Horní Suchá a rozloučení s prázdninami. Vystoupí: Michal Hrůza a kapela Hrůzy, Verona, Maxim Turbulenc, Zdeněk Izer, Queenmania, Joker band Ivana Muchy, Mix Orchestra.

Festival jídla & kávy Orlová

KDY: sobota 31. srpna od 13:30 hodin

KDE: náměstí 28. října, Orlová

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Festival jídla & kávy nabízí kulinářský zážitek, nabitý doprovodný program, Den prevence a Den pro své zdraví. Festival jídla & kávy 2024 proběhne tradičně na Náměstí 28. října v Orlové-Lutyni v sobotu 31. srpna 2024. Program začíná od 13:30 hodin, těšit se můžete na klaunskou show, mistryně světa v pole dance, kuchařskou show se suchým ledem Michala Bučka, komika Petra Martináka, ABBA revival. Ve 21 hodin vystoupí Martina Pártlová, ve 22 hodin zahraje DJ Patrik Diamond.

Noční prohlídka bunkru MO S-5 Na trati

KDY: sobota 31. srpna od 19 hodin

KDE: bunkr čs. opevnění Na trati, ul. Čs. armády, Bohumín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Klub vojenské historie Bohumín přichází s nočními prohlídkami bunkru MO-S5 Na trati. Jedinečný pěchotní srub s unikátním stavebním řešením, kterým se nemůže pyšnit ani proslulá Maginotova linie, je součástí moravskoslezské Technotrasy. V sobotu mezi sedmou a desátou hodinou večerní mohou návštěvníci spatřit vybrané části opevnění pouze za svitu petrolejky a v doprovodu hraničáře za zvuku dieselagregátu. Navíc bude možné si vyzkoušet řadu interaktivních exponátů. Zcela výjimečně bude možné navštívit ochranný příkop přes nouzový východ. A za příznivého počasí si opéct na ohništi špekáčky.

Zámecká noc na zámku Fryštát

KDY: sobota 31. srpna (19-23.30 hodin)

KDE: zámek Fryštát v Karviné

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Letní noci bývají teplé a přímo vybízejí k ponocování. Vždyť, komu by se chtělo jít spát. Právě v době, kdy léto vrcholí připravili na zámku Fryštát v Karviné jednu takovou letní zámeckou akci s trochou tajemna, záhadou a nostalgií. Akce se uskuteční ve večerních a nočních hodinách v prostorách zámku, ve vedlejším kostele a přilehlém zámeckém parku. Program? Noční prohlídka zámku, přednáška „Vampýrismus v dějinách“, speciální noční okruh zámkem a kostelem Povýšení sv. Kříže, noční kočárová projížďka zámeckým areálem(Dvůr Olšiny a pan Broda).

NOVOJIČÍNSKO

Festival Paseka

KDY: pátek 30. srpna, sobota 31. srpna

KDE: amfiteátr na Horečkách, Frenštát pod Radhoštěm

PROČ PŘIJÍT: Osmý ročník festivalu Paseka. Letos poprvé v amfiteátru na Horečkách. Dvoudenní akce vhodná i pro rodiny s dětmi a bohatou gastro nabídkou, ve které si vyberou vegetariáni i masojedi. Vystoupí: Toto Nono, Na značky!, DJ Forest, Skrznaskrz, Jeden kmen, Z horní dolní a dál na jih, Permon Balet Superstar, The Institute Ova. Pro děti bude připraven Klaun Nešika. Tanec předvede audiovizuální performance Milenci.

Zakončení prázdnin s IZS

KDY: pátek 30. srpna

KDE: fotbalové hřiště Hladké Životice

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Rozloučení s prázdninami za účasti jednotek IZS. Těšit se můžete na ukázky techniky a činností psovodů Policie ČR, Dopravní Policie, Dálniční Policie, Hasičského záchranného sboru, Vodní záchranné služby Bruntál, jednotky SDH Hladké Životice, jednotky SDH Fulnek, Městské policie Odry. Připraven je také doprovodný program pro děti se skákacími hrady, malováním na obličej a tetováním. Od 20 hodin bude hrát Diskotéka DJ JJ, ve 21 hodin Fireshow a ve 22 hodin ohňostroj. Po celou dobu bude zajištěno bohaté občerstvení.

Hradozámecká noc v Bílovci

KDY: sobota 31. srpna od 18 hodin

KDE: zámek Bílovec

PROČ PŘIJÍT: Těšit se můžete na hudebně-dramatický program Když Bílovec vypráví. Dále na pověsti z Bílvoce a okolí s autorskou hudbou a bohaté kostýmy. Účinkují Soubor Generace, Komorní orchestr, Lenka Háčková, Soňa Jungová a Aleš Pirnos. Kromě toho je připravena zajímavá večerní prohlídka zámku Bílovec.

Prchalovské dožínky

KDY: sobota 31. srpna – neděle 1. září

KDE: SDH Prchalov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Čeká vás zábavné odpoledne plné zábavy a soutěží, show pro dospělé, probramu pro děti a večerní zábava u živé hudby. Bohaté občerstvení, řetízkový kolotoč, skákací hrad, rodeo býk a mnoho dalšího bude připraveno. Na závěr zahraje skupina Astmatic.

Hambáč fest na zámku Bílovec

KDY: sobota 31. srpna od 12 hodin

KDE: nádvoří zámku Bílovec

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ochutnávka různých druhů hamburgerů od profesionálních i amatérských producentů. Na nádvoří zámku Bílovec vás čeká zajímavé kulinářské odpoledne a večer.

BRUNTÁLSKO

Škola kouzel na Sovinci

KDY: sobota 31. srpna a neděle 1. září vždy od 9 hod.

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 180 Kč, snížené 120 Kč, rodinné 540 Kč a děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte složit kouzelnické zkoušky a vstupte do světa magie a čar! Tento víkend se váš sen stát se kouzelníkem může stát skutečností. Na Sovinci pro návštěvníky připravili neobyčejné dobrodružství, které je vhodné pro rodiny s dětmi od 4 let. Přijďte si užít nezapomenutelný den plný magie, zábavy a dobrodružství. Ať už jste malí nebo velcí, každý si zde najde své kouzelné místo. Nechte se unést fantazií a prožijte den, na který budete ještě dlouho vzpomínat!

Rozloučení s prázdninami v Bruntále

KDY: sobota 31. srpna od 15 hod.

KDE: městský park v Bruntále

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Malá slavnost v městském parku pro rodiny s dětmi se připravuje v sobotu 31. srpna. Město Bruntál ve spolupráci s restaurací Roští pořádají zábavné odpoledne a promítání letního kina. Od 15 hodin se děti mohou rozloučit s prázdninami při hrách v zábavných stanovištích. Večer od 19.45 hod. se bude promítat krátké pásmo pohádek o Krtkovi, Mikešovi a štěňátku, kterému sluníčko vrátilo vodu. Od 20.15 se pak ude promítat americký dobrodružný a komediální film s mzikálovými prvky Wonka. Občerstvení je zajištěno.

Na Rychtu do Úvalna dorazí Janek Ledecký i Holki

KDY: sobota 31. srpna od 14 hod.

KDE: na Rychtě, Úvalno

ZA KOLIK: v předprodeji 490 Kč, na místě 590 Kč, děti do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijeďte do Úvalna zakončit prázdniny hudebním festivalem. Můžete se těšit na Adama Ďuricu, Annabelle, Foxy Hunters, Kristínu (SK), Janka Ledeckého, Holki a Terezu Balonovou.

Výstava modelové železnice ve Vrbně

KDY: pátek 30. a sobota 31. srpna vždy od 9 hod.

KDE: Středisko chytrých aktivit STŘECHA, Vrbno pod Pradědem

ZA KOLIK: vstupné 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Klub železničních modelářů (KŽM) Vrbno ve spolupráci s Klubem železničních modelářů Ostrava zve všechny zájemce na modelářskou výstavu, na které oba spolky představí veřejnosti své modelářské projekty. Náplní výstavy je především prezentace výsledků modelářské činnosti, kterou KŽM Vrbno zastřešuje. K vidění budou dokončená i rozpracovaná modelová kolejiště, modulový layout v měřítku H0, modely lokomotiv a vozů podle českých vzorů, na místě bude možné zakoupit nejen propagační předměty, ale také stavebnice či modelářské potřeby pro začínající i pokročilé železniční modeláře a zájemce o modelovou železnici.