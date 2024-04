Galerie nabízí od pátku 26. dubna výstavu plastik a obrazů všestranného výtvarníka Petra Kuby pod názvem Na cestě 66.

Petr Kuba na vernisáži s galeristou Liborem Hřivnáčem a svou manželkou, jeho exponáty a návštěvníci vernisáže. | Foto: se svolením Galerie Hřivnáč

Akademický sochař Petr Kuba, zabývající se též malbou a grafikou, je výrazným reprezentantem nové figurace. Těžištěm jeho tvorby je kovová plastika s vlastní technologií lití a podstatu jeho sochařské práce tvoří figura, kterou v malbě opouští. Ve tvorbě se pohybuje mezi abstrakcí a realitou a jeho objekty, reliéfy i obrazy charakterizuje exprese a dynamika v protikladu k zakomponovaným geometrickým tvarům.

„Náměty čerpám z mýtů, evropské duchovní kultury i bezprostředně ze života v jeho nadčasové poloze. Původně mne zaujala grafika, ale nakonec jsem skončil u sochařiny. Název této mé výstavy napovídá, že jsem ve svých šestašedesáti letech stále na cestě,“ konstatuje šternberský výtvarník. Jeho zájmové oblasti jsou rozsáhlé. Kromě plastik se věnuje, malbě, grafice, reliéfní tvorbě a je autorem několika realizací na pomezí sochy a architektonického prvku.

Kubův nápadný sochařský rukopis jde v jistých souvislostech volně vztáhnout ke směru Nová figurace, který si od šedesátých let minulého století kladl za cíl revizi uměleckého přístupu k zobrazování figury a jeho plastiky tomu zůstávají věrné. Sochy jsou sice jasně identifikovatelné jako lidské postavy, ale jejich tvar a z klasického kánonu vykloněná proporcionalita jim propůjčují ráz předmětů až téměř kultovních, rituálních nebo magických.

Sochařské náměty čerpá Petr Kuba především z mytologie, náboženství, oblasti lidských vztahů a v menší míře také ze zvířecí říše. K realizaci některých kovových soch používá jedinečnou techniku odlévání, kterou sám vynalezl a kterou v současnosti nepoužívá žádný jiný umělec. Jde o slévání kovu a epoxidu, přičemž obě hmoty lije do formy v jednom nepřerušeném procesu. To mu poskytuje široké možnosti využití barev, stupňů broušení a samotného kombinování kovu s epoxidovou hmotou, které skýtá potenciál mnoha výrazů výsledného díla.

Návštěvníci Galerie Hřivnáč v Ostrožné ulici 10 si mohou výstavu abstraktních velkoformátových obrazů a mosazných nebo cínových plastik Petra Kuby prohlédnout až do 31. května vždy od úterý do pátku v době od 10 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 15 hodin.