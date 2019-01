Ostrava - Hlavní politické strany, které budou na podzim usilovat o přízeň voličů v krajských volbách, už mají hotové své kandidátky. Známá jsou tedy i jména jejich lídrů. Kdo by chtěl vystřídat v hejtmanské kanceláři Jaroslava Palase a jak to mají noví kandidáti s kumulací funkcí?

Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje | Foto: Deník/Miroslav Kucej

Sociální demokracie předchozí vítěz voleb má opět největší ambice na to, obsadit post hejtmana. Jejím lídrem je Miroslav Novák, bývalý starosta Ostravy-Poruby a nynější náměstek hejtmana. Kdyby mu voliči projevili největší přízeň, přestěhoval by se jen o pár kanceláří vedle.

„Další funkce je podle mě vždy něco ošidného. Zastávám názor, že by se posty neměly kombinovat, proto jsem také skončil na radnici Poruby a nechal jsem si jen krajský mandát. O žádné další kandidatuře tedy v této chvíli neuvažuji," řekl Deníku Miroslav Novák.

Občanští demokraté, v jejichž „dresu" zastával v letech 2000 až 2008 funkci hejtmana Evžen Tošenovský, si letos postavili do čela kandidátky Davida Sventka muže, který zatím žádnou politickou funkci nezastával. Dosud se zatím zabýval především čerpáním evropských dotací, pracuje jako šéf Regionální rady Moravskoslezsko.

Bohatší politické zkušenosti má Josef Babka z KSČM, který je už nějakou tu sezonu v zastupitelstvu Ostravy i Moravskoslezského kraje střídavě zde zastává i posty radního, aktuálně je člen rady kraje. Co říká on na kumulace funkcí?

„Spojení zastupitele města a kraje nepovažuji za kumulaci funkcí je to pořád regionální politika. Hejtman ani primátor by už ale podle mě neměl vykonávat funkci poslance. Zvládnout se, myslím, dá jen časově méně náročné senátorství," konstatoval Josef Babka.

Největší množství politických funkcí ze všech lídrů do krajských voleb má nyní Pavol Lukša jednička na kandidátce TOP 09. Dlouhá léta dělá starostu Čeladné, je členem zastupitelstva kraje a nejnověji také poslancem Parlamentu ČR.

Kdyby ho voliči vynesli až do křesla hejtmana, poslaneckého mandátu by se prý ale vzdal. „Co bych dělal, kdybych byl hejtman, je hypotetická otázka, ale myslím, že bych se v takovém případě vzdal nejen funkce poslance, ale skončil bych i jako starosta Čeladné a zůstal jen v zastupitelstvu naší obce," nastínil Lukša a pokračoval: „Více funkcí najednou se dá zvládat, ale člověk kolem sebe musí mít spolehlivý tým lidí, který vezme část práce na sebe. A i tak se to potom bohužel stíhá na úkor vlastní rodiny."

Své zastoupení má nyní v krajském zastupitelstvu také KDU-ČSL, která si vybrala za lídra Víta Slováčka. Ten nyní zastává post starosty Českého Těšína.

NÁZOR POLITOLOŽKY

Den každého z nás má jen 24 hodin

Podle politoložky Jiřiny Pavlíkové záleží na individuálním posouzení, kolik funkcí, a tím pádem i práce, je politik schopen fyzicky zvládnout.

„Senátor a starosta v menší obci to podle mě dohromady zvládnutelné je. Ale třeba být současně primátor a senátor, to už je horší. Vždy je to potřeba posuzovat individuálně, na druhé straně ale den každého z nás má jen 24 hodin, i kdybychom se na uši stavěli," vyjádřila se Jiřina Pavlíková. Politici, kteří si nakumulují hned několik funkcí, jsou podle ní spíše ozdobou nebo jakousi vějičkou, práci pak za ně odvádějí jiní. Zisk z daných pozic však samozřejmě plyne jim…