V průběhu posledních měsíců řešili policisté Dopravního inspektorátu územního odboru Policie České republiky v Bruntále několik dopravních nehod, často museli vyjíždět na silnici mezi obcemi Dlouhá Loučka a Ondřejov.

Na mokrých silnicích je třeba dbát obezřetnosti. | Foto: Deník/Kucej Miroslav

Tento úsek je zrádný, stává se zde dost dopravních nehod, hlavně při nepříznivém počasí. To byl i případ 69letého řidiče z Jesenicka, který zde vedl svůj vůz tovární značky VW Golf, přičemž při jízdě do mírného stoupání a při průjezdu prudké levotočivé zatáčky dostal na mokrém asfaltu smyk, přejel do protisměru, pak za levý okraj vozovky a v protisvahu převrátil vůz na střechu.