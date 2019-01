Letecká společnost Ryanair ukončí na konci března provoz linky mezi Ostravou a italským letištěm Bergamo u Milána. Firma už začala lidem rušit letenky a oficiálně potvrdila konec spojení. Ostravě tak na jaře zůstane jediná pravidelná linka do Londýna!

Informaci uvedl server zdopravy.cz. „Naše linka Ostrava – Bergamo nebude v letním letovém řádu 2019 v provozu. Průběžně hodnotíme výkonnost našich 1850 linek a letový řád vytváříme podle výkonu linek, poptávky na trhu i dostupnosti letadel,“ odpověděl mluvčí Ryanairu Denis Barabas.

Podobné oznámení dostali do e-mailu i cestující, kteří si dříve koupili letenky na spoje v letním letovém řádu. Jejich prodej firma zastavila až na počátku ledna. „Společnost Ryanair vyjadřuje politování nad tím, že po komerčním přezkumu budou níže uvedené lety ukončeny od 1. dubna 2019,“ napsal Ryanair cestujícím.

Ještě před dvěma týdny přitom Moravskoslezský kraj tvrdil, že schválil marketingovou podporu, která měla linku zachránit.

Linku z Ostravy do Bergama otevřel Ryanair v říjnu roku 2016, létá dvakrát týdně. Podle údajů letiště bývají letadla plná zhruba z 80 %, zhruba pětinu cestujících tvoří Italové. Ředitel Letiště Ostrava Jaromír Radkovský uvedl, že se ke konci linky do Milána vyjádří až po svém návratu ze zahraničí.

Ryanair do Bergama létá dvakrát týdně. Až skončí, letišti zatím zůstane jediná pravidelná linka z Ostravy do Londýna, kam létá Ryanair čtyřikrát týdně. Letiště současně hledá nové dopravce, spekuluje se o zájmu polského LOTu a spojení do Varšavy.

Zájemci z Ostravska o lety do Bergama úplně nepřijdou. Od 1. dubna otvírá Ryanair spojení na stejné letiště z polských Katowic. Bude tam létat rovněž dvakrát týdně.