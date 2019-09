Novým šéfem vlivné společnosti se „podle očekávání“ stal bývalý radní města (hnutí ANO 2011) Libor Folwarczny (na snímku).

Pětačtyřicetiletý politik tak nahradí Kamila Vrubla, jenž funkci zastával dlouhých jedenáct let. Snaha statutárního města Ostravy o zprůhlednění řízení společnosti Vítkovice Aréna skončila zrušením výběrového řízení, což okamžitě zkritizovala opozice.

Ředitel hasičů Vítkovice a vysokoškolský pedagog Libor Folwarczny, byl ostravskými radními už v červnu dočasně zvolen do představenstva společnosti Vítkovice Aréna. Důvodem bylo, aby představenstvo bylo po konci Kamila Vrubla plně funkční a nebyl ohrožen chod společnosti.

Zájem o prestižní místo s velkým vlivem byl mezi ostravskými manažery vcelku velký. Do druhého kola výběrového řízení na nového šéfa společnosti Vítkovice Aréna se podle zákulisních informací Deníku dostalo sedm lidí. Kromě Libora Folwarczného, to údajně byli také Jana Byrušová, Radomír Kácal, Tomáš Jelínek, Lucie Kosíková, Robert Adámek nebo Ladislav Kudela.

I proto je škoda, že způsob Folwarczného vítězství ve výběrovém řízení není úplně standardní. To ostatně potvrzuje i skutečnost, že rada města musela výběrové řízení v úterý zrušit. „Od samého začátku jsem na tento problém ve výběrovém řízení upozorňoval. Je přece nesmysl, aby se mohl člen představenstva hlásit do výběrového řízení na člena představenstva té samé společnosti,“ kroutil hlavou opoziční zastupitel Josef Babka (KSČM).

Podobně hovořil i další opoziční zastupitel, Lukáš Semerák (Ostravak). „Postupu vedení města opravdu nerozumím. Nejprve byl dočasným vedením pověřen politický nominant Libor Folwarczny z hnutí ANO. Současně bylo vypsáno výběrové řízení na nového ředitele a zřízena výběrová komise. Ta rozhodla o vítězi, kterým se stal právě Folwarczny. Očekával jsem jeho jmenování, místo toho bylo výběrové řízení zrušeno a oznámeno, že šéfem Vítkovice Arény zůstane Folwarczny,“ divil se Semerák. „Dle mého je to dobrá volba, jen mě mrzí, že tak velká městská firma nemá ředitele vzešlého z výběrového řízení. Toto řešení zdaleka není v souladu s proklamovanou transparentností řízení města,“ dodal Semerák.

Náměstkyně primátora Andrea Hoffmanová ve zrušení výběrového řízení problém neviděla, naopak vysvětlila, že tak muselo být učiněno kvůli správné legislativě. „Výběrové řízení proběhlo, komise se setkala celkem třikrát. Shledala pana Folwarczného jako nejlepšího a jediného vhodného kandidáta na tuto pozici,“ uvedla Hoffmanová s tím, že kromě pohovoru a psychologických testů uchazeči ještě komisi představili svůj koncept rozvoje společnosti Vítkovice Aréna.

V představenstvu společnosti Vítkovice Aréna tak nyní kromě Libora Folwarczného působí ještě šéf společnosti Sareza Jaroslav Kovář. „V představenstvu společnosti Vítkovice Aréna zůstala volná jedna pozice, na kterou v budoucnu plánujeme vypsat nové výběrové řízení,“ dodala Hoffmanová.

Folwarczny se narodil v Českém Těšíně, vystudoval Hornicko-geologickou fakultu VŠB-TU Ostrava. Mnoho let pracoval u hasičského záchranného sboru. Deset let působí i jako pedagog na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava. Do povědomí ostravské veřejnosti se dostal v lednu tohoto roku, kdy ze zdravotních důvodů rezignoval na funkci starosty v Porubě.