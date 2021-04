Hrálo se 0,42337268 jednotek BTC. Patřily podvodníkovi, který má na svědomí jeden z největších případů bankovního pirátství u nás. Od Krajského soudu v Ostravě odešel s desetiletým trestem.

Aukce začala ve středu úderem 15. hodiny a trvala čtyřiadvacet hodin. Vyvolávací cena byla na základě kurzu stanovena ráno v den aukce. Činila více než 544 tisíc korun. Ještě tentýž den v 16.15 hodin jeden z účastníků provedl takzvaný první příhoz, a to na 544 666 Kč. Nikdo jiný již částku nezvýšil.

Ve čtvrtek v 15 hodin, kdy aukce skončila, byla aktuální hodnota uvedeného množství BTC 530 tisíc korun. Ztráta tak činila více než čtrnáct tisíc korun.

Nemusí, ale…

Vítěz sice nemusí BTC převzít, to by však prodělal ještě více. Propadla by mu totiž čtyřicetitisícová kauce, kterou musel před aukcí složit. „Vítěz bude z naší strany kontaktován s tím, aby do třiceti dnů podepsal kupní smlouvu a uhradil aukční cenu poníženou o složenou kauci. V případě, že tak neučiní, nastává takzvané zmaření aukce a kauce by mu propadla,“ řekla Deníku mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Úspěch

Samotný úřad hodnotí aukci jako velmi zdařilou. „Výsledek této historicky první elektronické aukce virtuální měny v majetku našeho úřadu mě velmi těší. Navíc částku získanou tímto prodejem odvedeme na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

„Jsem velmi ráda, že se nám podařilo již tak pestrou nabídku nepotřebného státního majetku rozšířit i o tuto komoditu, a věřím, že i další prodeje kryptoměn na webu www.nabidkamajetku.cz, které připravujeme, budou úspěšné,“ dodala generální ředitelka.

Aktuálně ÚZSVM disponuje sedmi zůstatky virtuálních měn na různých účtech. V dohledné době bude úřad připravovat dvě elektronické aukce na prodej 0,52794 BTC a 0,60630638 BTC, které rovněž pocházejí z trestné činnosti.