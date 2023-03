Proč vůz vypadá zrovna takto? To zjišťoval Deník přímo u spoluorganizátora akce Gumbalkan, kterému další výstřední auto patří.

„Baví nás upravovat auta a bavit lidi,“ vysvětlil jeden ze dvou organizátorů automobilové akce Gumbalkan, Richard Nemeth. Pro své příznivce má s kolegou Stefanem Stefanovem každý rok připravenou zimní a letní edici roadtripu do Rumunska a zpět.

Auta za pár tisíc

Jediným pravidlem je vlastnit auto s pořizovací cenou do 25 tisíc korun. „My to nijak nekontrolujeme. Chceme, aby si lidé vzali auto, které na to není úplně vhodné, a zažili dobrodružství,“ vysvětluje Nemeth.

Loni pro svou akci vymysleli auto pokryté bílou umělou kožešinou, které vypadá jako lední medvěd. Letos se rozhodli pro umělé řasy kolem světel, červenou pusu a několik paruk pohromadě. „Paruk jsme spotřebovali přesně 43,“ směje se spoluorganizátor.

Policie není problém

S inspirací pro své budoucí vozy ale začínají mít problém. „Pomalu nám docházejí nápady. Minulý rok jsme měli medvěda, teď takovou velkou hlavu. Bojím se toho, abychom měli s čím přijít příště,“ říká s nadsázkou spolumajitel Gumbalkanu.

Ačkoliv upravená auta mohou vypadat tak, že policejní kontrolou neprojdou, zatím se to podle Richarda Nemetha nestalo: „Zatím žádný problém nebyl. Policie i celníci se s námi jen fotili nebo auta točili s tím, že nic takového ještě neviděli. Tak snad to tak zůstane.“

Na sociálních sítích se občas někdo najde, kdo stará vyzdobená auta kritizuje. Především kvůli možnému znečištění ovzduší. „Bereme to jako zábavu. Víceméně čistíme cesty od takových aut. Pak totiž putují na vrakoviště, tak jde spíše o poslední rozloučení,” dodává.