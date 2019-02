Moravský Beroun, Šternberk, Uničov, Mohelnice. Tam se dalo sice pouze dvakrát denně, ale bez přestupů dojet autobusem z Ostravy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Adam Fogl

„Cesta do Moravského Berouna vyšla se studentskými slevami jen na pětadvacet korun, bylo to bez přesedání, jezdilo se tak i nejrychleji,“ vysvětlila studentka ostravské zdravotnické školy. Autobus linky 930455 zvládal podle ní tuto trasu (šestasedmdesát kilometrů) za 1 hodinu a 51 minut.

„Teď jezdí přímé jen vlaky, což je jednou tak dražší a znamená to přes dvě hodiny okružní jízdy přes Opavu, Krnov i Bruntál, anebo přes Olomouc a Šternberk,“ líčila budoucí sestřička. Připustila, že na hranici Moravskoslezského a Olomouckého kraje na dané lince pravda moc pasažérů nebývalo.

A i tento fakt byl podle společnosti Arriva Moravia jedním z důvodů zrušení spoje. „Stal se ztrátovým. V minulosti byl provoz dotován z Moravskoslezského kraje, jehož vedení se však rozhodlo dopravu organizovat jinak a přestalo na linku 930455 přispívat,“ konstatoval mluvčí dopravce Martin Farář.

CO NA TO KRAJ?

Moravskoslezský kraj by si dokázal představit zachování přímého spojení, nicméně v Olomouckém byli jiného mínění. „Oslovili jsme je při přípravě výběrových řízení na autobusové dopravce ohledně možného spolufinancování předmětné linky. Nebyl zájem…“ řekla za MSK Miroslava Chlebounová.

„Každé rušení spojení je špatné a lidé to tak taky vnímají!“ nechal se slyšet moravskoberounský starosta Tomáš Feranec. Změny ve vedení autobusových linek nicméně podle něj řešilo bývalé vedení radnice. To současné, jak upřesnil, chce naopak posílit spoje spíše směrem do Šternberku a Olomouce. Aleš Stejskal coby jednatel KODIS správce moravskoslezského integrovaného dopravního systému podotkl, že vytvořili alespoň nějakou náhradu. „Spojem bez přestupů lze dojet z Ostravy až do Guntramovic za Budišovem nad Budišovkou. A tam území našeho kraje končí,“ vysvětloval Stejskal.