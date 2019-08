Cestující se s novým dopravcem můžou těšit na nové komfortní autobusy s ekologickým pohonem.

Tato autobusová linka je pro obyvatele mnoha obcí, které nemají železnici, jediným spojením s krajským městem. Kraj se proto rozhodl linku převzít a zařadit ji mezi linky hrazené z krajského rozpočtu, aby mohla být zachována. Navíc bude posílena o jeden pár sobotních spojů. Drobnou změnou je konečná zastávka v Ostravě, autobusy budou nově jezdit na nádraží Svinov místo na ÚAN.

„Kraj nás požádal, zda bychom dokázali provozovat linku, kterou dosud jezdila Arriva. Vzhledem k tomu, že máme s krajem čerstvě uzavřenou smlouvu pro oblast Opavska, kde jsme vyhráli v soutěžích na příštích deset let, a tato smlouva umožňuje kraji navýšit rozsah objednaných výkonů až o 5 procent, bude od září tato linka přiřazena k dopravním výkonům objednaným krajem dle této čerstvě vysoutěžené smlouvy,“ sdělil ředitel ČSAD Vsetín Oldřich Holubář.

Arriva dosud provozovala linku jako komerční, tedy na vlastní riziko bez příspěvku kraje. Protože pro ni nebyla nadále ekonomicky udržitelná, chtěla se dohodnout s krajem na podpoře linky z krajského rozpočtu.

Kraji se ale nepodařilo nalézt žádné legální řešení, jak zakázku zadat Arrivě. Využil proto nedávno vysoutěženou smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje oblast Opavsko s novým dopravcem ČSAD Vsetín, která mu umožňuje navýšit dopravní výkon v závazku veřejné služby až o pět procent. Na území Olomouckého kraje se bude na úhradě nákladů na provoz linky podílet Olomoucký kraj.

ČSAD Vsetín nasadí na linku nové komfortní autobusy s ekologickým pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Nízkopodlažní autobusy jsou vybaveny informačním systémem pro nástup nevidomých. Nechybí klimatizace, což ocení cestující během parného léta i během tuhé zimy. Nové autobusy nabídnou také internetové připojení k veřejné síti Wi-Fi nebo bezplatné nabíječky na mobilní telefony. Moderní odbavovací systém umožní platit několika různými způsoby, včetně bezkontaktní platební karty.

Objevují se argumenty, že kraj zvolil dražší řešení, protože cena za kilometr podle čerstvě vysoutěžené smlouvy s ČSAD Vsetín pro oblast Opavska na příštích deset let je 37,01 Kč, zatímco Arriva údajně požadovala od kraje za další provoz linky Šumperk-Ostrava zhruba dva miliony korun ročně, což je asi 32,50 Kč na kilometr.

„V případě navýšení objemu dopravního výkonu do pěti procent u nedávno uzavřené smlouvy není možné měnit vysoutěženou cena za kilometr. Ale především je to míchání hrušek s jablky. Arriva dosud na této lince jezdila se starými již plně odepsanými autobusy, zatímco dle čerstvě vysoutěžených smluv musí dopravci jezdit s úplně novými plně vybavenými ekologickými autobusy, což bylo v zadávacích podmínkách soutěže. Nelze tedy porovnávat ceny za dvě zcela odlišné věci. Kraj zde platí za něco úplně jiného, než co nabízela Arriva,“ říká Oldřich Holubář.