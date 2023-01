Obludné garáže u centra Ostravy zmizely. Vzniká tu nová atraktivní lokalita

Patrik Nosek ale dobře ví, že s ohledem na aktuální situaci a konkurenci v autoškolové branži jde v současné době spíše o teoretické úvahy. A sám tomu přizpůsobuje i ceny v jednotlivých regionech, které se liší i o několik tisíc korun. V závislosti na městě a délce kurzů, které nabízí ve čtyřech variantách od 17 do 90 dnů, se ceny pohybují od 16 300 korun do 36 300 korun. Ta nejvyšší se týká Prahy a sedmnáctidenního kurzu.

Zdražení po lednu?

Aktuální ceny jsou garantovány jen při závazné objednávce do konce ledna. Poté může přijít zdražení. „Určitě bychom chtěli ceny navyšovat. Normální cena kvalitní autoškoly by měla být stejná jako průměrný měsíční plat v republice. Takže v současné době kolem čtyřiceti tisíc korun. Takhle by to podle nás mělo být. Ale samozřejmě se musíme dívat na situaci na trhu. Čekáme také, jak zareagují další autoškoly,“ dodal Patrik Nosek.

Za kolik je řidičák dnes

Autoškola NOBE jezdí v jedenácti městech České republiky. Pro srovnání regionů uvádíme ceny v Kč za nejlevnější devadesátidenní kurz a nejdražší sedmnáctidenní.

Zájemci o řidičský průkaz skupiny B zaplatí nejvíce v Praze (21 300/36 300). Další skupinu tvoří Brno a Opava (18 300/26 300). Následují Plzeň, Havířov, Hradec Králové, Trutnov a Frýdek-Místek (17 300/25 300). Nejméně stojí „řidičák“ v Ostravě, Olomouci a Novém Jičíně (16 300/24 300). „Ceny se odlišují v závislosti na konkurenčním prostředí,“ vysvětlil Patrik Nosek, podle kterého je zájem o autoškoly velký. Největší nápor se očekává na jaře a v létě.