Babiš ve čtvrteční debatě na TV Nova okomentoval, co si myslí o tom, že moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák z jeho strany ANO ho za prezidenta volit nebude. „Já jsem pana Vondráka přesvědčoval, aby přišel do hnutí. Udělal kariéru, je hejtman, zbytek nechám bez komentáře. Myslím, že všichni si o tom udělají ten správný obraz,“ řekl k tomu Babiš.

Rebelové z Ostravy: Babiše nebude volit ani hejtman Vondrák, ani primátor Macura

Místopředseda ANO Ivo Vondrák řekl v podcastu serveru Seznam Zprávy pár dní před prvním kolem, že Babiše v prezidentských volbách volit nebude. Podobně se pak pro tento server vyjádřil i primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Uvedl, že má nejblíže k volbě Petra Pavla.

“Doba chce někoho, kdo bude příkopy zahlazovat, a ty jsou velmi hluboké. Neříkám, že někdo další z kandidátů toho bude schopen, ale myslím, že to není funkce pro Andreje Babiše," uvedl Vondrák. Zdůraznil ale, že Babišovu kampaň vnímá jako pozitivní. Nechce, aby někdo jeho vyjádření bral jako výzvu, názor by si lidé měli podle něj udělat sami. „Nemyslím si, že všichni členové ANO budou volit Andreje Babiše. Myslím, že jeho úloha je jinde," podotkl.

Vondrák volil Drahoše, teď to má být Pavel

Před pěti lety volil Jiřího Drahoše, letos svůj hlas dá Pavlovi. „Připadá mi jako člověk, který se dokáže přesně vyjadřovat, má řekněme temnou část minulosti, o tom není sporu, ale nemůžu také říct, že jsem naprosto čistý člověk. Kdo nežil v té době, neví, jaké to bylo a jaké podmínky byly kladeny. Vnímám to zatím takto," řekl Vondrák. Dodal, že Pavel byl oceněn Moravskoslezským krajem za obranu České republiky.

Babiš je nevinen. Jak reagoval Vondrák a další politici Moravskoslezského kraje?

Primátor Ostravy Tomáš Macura své rozhodnutí nedat hlas předsedovi hnutí ANO Babišovi vysvětlil stručně: „Nenaplňuje moje představy a ideály, které si spojuji s funkcí prezidenta republiky,“ řekl Macura s tím, že vybírat si bude z Babišových soupeřů. „Zvažuji mezi dvěma kandidáty, definitivně se teprve rozhodnu na základě zbývajících debat a vystoupení. Považuji přitom volbu prezidenta za ryze osobní záležitost, na kterou se nevztahuje žádná stranická disciplína,“ dodal ostravský primátor s tím, že nejpravděpodobněji bude volit Petra Pavla.

Babiše odmítla volit i náměstkyně ostravského primátora a stranická kolegyně Zuzana Bajgarová. Ta řekla, že bude volit bývalého šéfa vojenského výboru NATO Pavla. státu. „Jeho kandidatuře nerozumím a není podle mě na roli prezidenta vhodný,“ sdělila Deníku N Bajgarová. „Nesplňuje kritéria, která od prezidenta očekávám, tedy řekněme seriózní, rozumný způsob komunikace, vyrovnanost a řadu dalších potřeb,“ vysvětlila svůj postoj.

Podle zlínského primátora Jiřího Korce (ANO), není důvod dělat z vyjádření jeho ostravských kolegů senzaci. „Já si myslím, že volba prezidenta je apolitická věc, tudíž má každý právo na svůj názor. Bez ohledu na to, jestli je, nebo není členem nějaké politické strany či hnutí. Jejich vyjádření považuji za osobní názor pana Vondráka a pana Macury. A nevnímám na tom nic špatného. Každý má volit dle svého uvážení, žijeme v demokratické zemi,“ řekl Deníku Korec.

Anketa Deníku: Koho chtějí osobnosti Ostravy za prezidenta? A jak to vidíte vy?

Obdobně na celou situaci nahlíží také hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). „Volba prezidenta je osobní volbou každého z nás. Rozhodnutí kolegů z Ostravy respektuji. Jen to dokazuje, že hnutí ANO má lidi s vlastními názory,“ sdělil hejtman.

Ladislav Okleštěk, poslanec za hnutí ANO a bývalý hejtman Olomouckého kraje, za předsedou hnutí ANO pevně stojí. „Já to určitě podobně jako kolegové nemám. Vnímám, že je to každého rozhodnutí, nicméně pana Babiše vidím jako ideálního kandidáta. Už když byl premiér, prokázal, že ve světě je respektovanou osobou, která může České republice hodně pomoct. Jeho role premiéra, kterou jsem registroval ve vyjádření kolegů, je téměř nezastupitelná. Ale to, co by předvedl na prezidentské úrovni, by vůbec nemělo chybu,“ je přesvědčen.

Jasnou podporu předsedovi své strany vyjádřil i prostějovský primátor František Jura. „Budu volit Andreje Babiše. Kroky pánů Macury a Vondráka nebudu komentovat,“ napsal Deníku.

Primátor Olomouce Miroslav Žbánek postoj kolegů z Ostravska respektuje, ale nerozumí motivům, které je k jejich výrokům vedly. „V rámci hnutí ANO nejsou pevně nastavené noty, kdo, koho, a jak má volit. Za deset let, co jsem členem hnutí, jsem v tomto smyslu nezaznamenal žádný politický diktát. Přiznám se proto, že ani nerozumím osobnímu motivu kolegů zveřejňovat nebo se vymezovat vůči předsedovi hnutí, za nějž kandidují. Je to jejich věc, která poutá nějakou pozornost,“ řekl Miroslav Žbánek.