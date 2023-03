Všichni totiž počítali s tím, že tresty budou výrazně nižší, někteří věřili tomu, že se vězení úplně vyhnou. Poslední ze čtveřice unikl žaláři jen o vlásek. Čekají ho však roky fanouškovského odříkání a povinného „sekání latiny“. V opačném případě půjde i on za mříže.

Loupež

Ale popořádku. Vše začalo na podzim 2018. Baníkovské komando tehdy přepadlo příznivce fotbalového klubu SFC Opava vracející se z utkání svého týmu v Brně. Maskovaní násilníci v obci Březová na Opavsku připravili rafinovanou silniční past, kdy předstírali defekt. Když Opavané ve svém autě zastavili, z dalších ukrytých vozů vyskákali maskovaní násilníci. Zmocnili se klubových věcí rivalů, poškodili jejich vozidlo a uprchli.

Z loupeže bylo původně obžalováno sedmnáct fandů. Hrozilo jim pět až dvanáct let vězení. Dvanáct z nich na podzim 2020 uzavřelo se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Vyvázli s podmíněnými tresty, peněžitými tresty a zákazy vstupu na stadiony.

Bez dohody

Zbývajících pět dohodu odmítlo. Buď vinu zcela popřeli, nebo odmítli akceptovat nepodmíněné tresty. Souzeni pak byli v samostatném procesu, který pro ně skončil vloni v únoru šokem. Soud jim vyměřil tresty od 5 let a tří měsíců do sedmi a čtvrt roku. Verdikt vyvolal velkou odezvu. Vyjádřili se k němu i bývalí hráči Baníku Ostrava, kteří rozsudek označili za přísný.

Baníkovci odsouzení za útok na Opavany mají šanci. Případ dostal nový senát

Baníkovci se odvolali k Vrchnímu soudu v Olomouci, který verdikt zrušil a případ vrátil k novému projednání s tím, že jednání musí vést jiný senát. Ten původní totiž označil za podjatý. O důvodech již Deník podrobně informoval.

A to byla pro obžalované velká šance. Čtyři z nich v očekávání mírných trestů prohlásili vinu a při svých výsleších si sypali popel na hlavu. Tvrdili, že se polepšili a svou fanouškovskou minulost označili za životní chybu. „Lituji toho, nechci prožít rané dětství svého syna ve vězení,“ prohlásil jeden z nich. S podobnými vyjádřeními vystoupili i další obžalovaní. Často zaznívala slova jako: polepšení se, rodina, starost o blízké a podobně.

V novém procesu bylo souzeno pět fanoušků Baníku Ostrava. Čtyři prohlásili vinu a vyslechli si rozsudek. Pátý bude souzen s samostatném procesu.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

Lítost nepomohla

Soud se ale obměkčit nenechal a třem z nich vyměřil pětileté vězení. Tyto tresty dostali Lukáš D. (26 let), Petr H. (31 let) a Lukáš L. (29 let). Soud všem uložil i šestiletý zákaz vstupu na veškerá utkání fotbalového klubu FC Baník Ostrava a na veškerá utkání fotbalové reprezentace České republiky.

Důvodem, proč soud obžalovaným i přes prohlášení viny neuložil mírnější tresty, je jejich trestní minulost související i s fotbalovým násilím.

Baníkovci využili šanci. U soudu se přiznali k účasti na přepadení Opavanů

Čtvrtý z obžalovaných Martin S. (36 let) dostal tříletý podmíněný trest s odkladem na pětiletou zkušení lhůtu. Během ní nesmí porušit zákon. Jinak půjde do vězení. Soud mu uložil i peněžitý trest ve výši 40 tisíc korun, stanovil mu také pětiletý zákaz vstupu na stadiony.

První tři obžalovaní se odvolali k Vrchnímu soudu v Olomouci, státní zástupce si u nich ponechal lhůtu k vyjádření. U Martina S. je verdikt pravomocný. On i žalobce jej na místě přijali.

Kauza však ještě nekončí. Kromě dvanácti mužů, kteří se státním zástupcem již dříve uzavřeli dohodu o vině a trestu, a čtyř aktuálně odsouzených, v případu figuruje i sedmnáctý obžalovaný. Ten byl původně odsouzen k sedmi rokům vězení. V novém hlavním líčení na rozdíl od čtyř kamarádů odmítl prohlásit vinu a jeho případ tak bude ostravský řešit v samostatném procesu. Muž trvá na své nevině.