Krnov podporuje Nadvirnu a Krenického

Benefiční koncerty pro Ukrajinu od počátku pořádá Římskokatolická farnost v Krnově ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL. Akci podpořilo také město Krnov.

Podpořte Ukrajinu sladkostí nebo na benefičním koncertu

Úplně první benefiční koncert se konal v lednu 2005 v krnovském evangelickém kostele. Jeho výtěžek byl tehdy určen na pomoc Srí Lance po ničivém tsunami a také do sbírky po vichřici ve Vysokých Tatrách. Všechny další ročníky už podporovaly Charitní centrum slovenského misionáře Petra Krenického na Ukrajině. Ten působil nejprve v Tajčevu na Zakarpatské Ukrajině. Po vypuknutí války na východní Ukrajině se pak přesunul o 2 000 kilometrů dál. Působil v Záporožské oblasti, konkrétně ve městě Melitopol. "Tady organizoval pomoc pro seniory, nemocné děti a sirotky, lidi postižené válkou, raněné a trpící. Před lety navštívil také Krnov, aby nám zde vyprávěl o své činnosti na Ukrajině. Hned po začátku invaze Rusové ohlásili, že se jim podařilo Melitopol zcela obsadit," připomenula za organizátory Ludmila Čajanová k čemu slouží výtěžek benefičních koncertů.

Od roku 2014 byla část výtěžku posílána také do partnerského města Nadvirny. Za tu dobu bylo z výtěžků těchto krnovských benefičních koncertů věnováno na tyto účely ukrajinským partnerům více než 200 000 Kč.

Proč Cesta domů?

Co bylo inspirací pro název koncertu Cesta domů? Přesně před sto lety vydal v Bostnu Dvořákův žák William Arms Fisher svazek sedmdesáti spirituálů, do kterého přidal pod názvem "Goin´ Home" i melodii z druhé části Dvořákovy Novosvětské symfonie, jež opatřil vlastním textem. Na obalu svazku o tom píše: "Largo, je vylití Dvořákovy vlastní touhy po domově. Je to dojemné vyjádření té nostalgie duše, kterou všichni lidé cítí."

Skladba měla brzy obrovský úspěch a přispěla k tomu, že Novosvětská symfonie je dnes v celém světě velmi populární. Na přelomu Milénia byla v Austrálii v hudební anketě dokonce vyhlášena největší skladbou všech dob.

Křesťané na Ukrajině bojují beze zbraní: motlitbou

"V programu zazní převážně skladby inspirované starými nápěvy a středověkými texty na nichž stavěli i pozdější skladatelé. Například anonymní písně "Jezu Kriste, štědrý kněže" nebo „ A na zemi upokojení“ z rukopisných kancionálů. Program připomene poezii Adama Michny z Otradovic i nadčasový text modlitby sv. Františka „Učiň mne, Pane, nástrojem“, který byl zhudebněný Petrem Ebenem. Rovněž zazní skladby autorů 20. století Zdeňka Lukáše, Jiřího Laburdy a Antonína Tučapského. Ten ještě v roce 1970 měl zákaz působení v našem školství a po vystěhování do Velké Británie působil jako profesor hudebně-teoretických předmětů a kompozice na Trinity College of Music v Londýně. Jako první Čech byl jmenován členem královské hudební akademie," představila program za organizátory Benefičního koncertu Ludmila Čajanová.