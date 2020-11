Úspěšnému pokusu předcházel tvrdý trénink a poctivá příprava dvaapadesátiletého beskydského šerpy.

„Nejtěžší bylo, abych se vždy nějak rozešel, pak už to šlo. Nebylo to jednoduché, proto jsem moc rád, že jsem k soše Radegasta došel. Tento rekord bych chtěl věnovat pivovaru Radegastu, který letos slaví padesát let od svého založení,“ říká šerpa Zdeněk Pácha. Vynesení nejtěžšího nákladu k soše Radegasta bude zapsán i do České knihy rekordů, kterou spravuje Agentura Dobrý den.

„Vydat se s takovým nákladem piva na zádech k soše Radegasta je něco, co zvládne jen ten největší bojovník. Mimořádný počin si zaslouží mimořádně hořkou odměnu, takže panu Páchovi za jeho skvělý výkon dáme pivo Radegast Ratar ve stejné hmotnosti, jakou k soše vynesl,“ říká Marek Grabovský, manažer značky Radegast.