Obrovský nárůst turistů hlavně v období covidové epidemie zaznamenali ve Veřovicích. Místní starosta Martin Fojtík to vzhledem k opatřením, která doprovázela epidemii, chápe. „Pohyb turistů tady byl obrovský, možná dvojnásobný oproti tomu, jak je to nyní. Zastupitelé Veřovic s obyvateli z okolí parkoviště u sportovního areálu proto podali návrh, aby obec vybírala poplatek za parkovné, které by pokrylo jeho provoz a údržbu. Když jsme se ptali lidí, kteří tady bydlí, řekli, ať vybíráme peníze, jinak že obec přichází i o nějaké peníze do rozpočtu,“ uvedl pro Deník Martin Fojtík.

Zastupitelé Veřovic proto odsouhlasili, že obec na parkovišti, které pro mnohé turisty slouží jako výchozí bod pro výstup na Velký Javorník, zavede parkovací systém. „Jeho součástí je ohrazení, zavedení elektřiny, připojení na internet, prostě parkování pro turisty, a zpoplatníme ho,“ pokračoval Martin Fojtík s tím, že poplatek bude spíše symbolický a měl by být padesát korun na den.

„Může se stát, že i padesát korun se někomu bude zdát mnoho a lidé v okolí mohou trpět tím, že jim to budou stát auta před vjezdy k zahradám a podobně. Neradi bychom takto nepřímo omezovali lidi, kteří bydlí okolo. Ale věříme, že se to za nějaký čas utřepe,“ poznamenal starosta Veřovic a upozornil, že fotbalisté a další sportovci, kteří budou potřebovat do sportovního areálu, dostanou karty, které jim umožní projet.

Parkoviště už je v současné době přichystané, obec čeká již delší dobu na osazení elektroměru. „Čekáme na to od října, říkali nám, že to může trvat i půl roku. Až to bude napojené, můžeme to zprovoznit,“ uzavřel Martin Fojtík.

Parkoviště u sportovního areálu ve Veřovicích má kapacitu 60 až 70 míst, vyhrazená jsou i místa pro tělesně postižené. Při vjezdu a na výjezdu z parkoviště je parkovací automat se závorou.