Bohulibá akce byla zahájena v Rakousku v roce 1986. Postupně se rozvoz Světla rozšířil do celého Světa. Československo se přidalo v roce 1990. Ve zvláštním roce 2020 bylo Světlo z Betlémské kaple přeneseno do Rakouska. Ekumenická bohoslužba se konala 12. prosince v Salcburku.

Přenášena bylo online. Do České republiky bylo Betlémské světlo přeneseno 13. prosince na hraničním přechodu Drasenhofen - Mikulov. V sobotu 19. prosince skauti z Brna Světlo rozvezli v 66 vlakových spojích do celé republiky.

Zdroj: Josef Zajíc

Do Ostravy-Svinova přijel vzácný plamínek v 9.15 hodin rychlíkem 1105 dopravce Regio Jet. Skauti z Brna předali plamínek skautům z Moravskoslezského kraje. „Za chvíli nám jede osobní vlak směr Opava. Na všech zastávkách budeme předávat plamínek. V Opavě se rozdělíme Pavlína bude pokračovat do Dolních Životic a já dále do Hradce nad Moravicí a na Kajlovec odkud pocházím,“ sdělil skaut Lukáš.

Rychlík pokračoval do stanice Hlavní nádraží. Tam čekali další skauti. „My Světlo předáme do Katedrály Božského Spasitele v Ostravě. V neděli tam projde průvod z hlavních dveří až k oltáři a tam budou zapáleny všechny čtyři svíčky Adventního věnce,“ řekly skautky Anička a Anička.

Z Ostravy dále do hor převážela plamínek další skupina jedenácti dětí rozdělená do tří skupin. „Jsme turistický oddíl Lysáci z Malenovic. Pro Betlémské světlo jezdíme již řadu let. I letos děti chtěly vyjet. Museli jsme je rozdělit na tři skupiny s vedoucími. Každá skupina byla v jiném vagoně a všichni měli samozřejmě doušky. Betlémské světlo budeme předávat na každé zastávce směrem do Frýdku-Místku a dále do Frýdlantu nad Ostravicí. Pak individuálně do Malenovic,“ informovala Monika, jedna z vedoucích dětí.